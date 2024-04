Afrique: Revue de presse de l'Afrique de l'Afrique Francophone du 14 Avril 2024

Niger: Affaires militaires - journée de mobilisation contre la présence de l’armée américaine

Au Niger, une journée de mobilisation a lieu, ce samedi 13 avril, à Niamey, contre la présence de l'armée américaine. Des organisations de la société civile ont appelé à sortir dans la rue pour exiger le départ des troupes états-uniennes dans le pays. Des milliers de personnes étaient ainsi réunies dans la capitale à soutenir la junte du Conseil national de sauvegarde de la patrie (Cnsp) qui est en train de renforcer son partenariat avec la Russie. (Source : Rfi)

Nigeria : Pour atteinte à la monnaie nationale - Une célébrité́ transgenre condamnée à la prison

Un tribunal nigérian a condamné vendredi à six mois de prison ferme l'une des plus grandes célébrités LGBT+ du pays, une femme transgenre connue sous le nom de Bobrisky reconnue coupable d'avoir jeté à terre des billets de banque, selon un communiqué de l'agence anti- corruption qui a traité l'affaire. Les autorités reprochent à Idris Okuneye, a.k.a Bobrisky, une vidéo dans laquelle on la voit jeter au sol des billets de banque, pour une valeur totale de 400.000 nairas (326 euros), la monnaie locale, à l'occasion de l'avant-première du film Ajakaju, à Lagos le 24 mars. (Source :Afp)

Gabon : Secteur de l’Energie- Le Président de la Transition du Gabon s’imprègne du modèle de la Centrale thermique d’Azito d’Abidjan

Au cours d’une visite qu’il a effectuée, ce vendredi 12 avril 2024, à la Centrale thermique d’Azito, située dans la commune de Yopougon à Abidjan, le Président de la Transition de la République du Gabon, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est imprégné, du modèle de fonctionnement de ladite Centrale.« Le fait d'être sur ce site et regarder tout ce qui s’y trouve est inspirant. C’est un modèle qui nous inspire. Pour le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, cette visite à la Centrale thermique d’Azito permettra de corriger le manque d'énergie et d'électricité que connait le Gabon. « C’est le malade qui va vers l'hôpital et c'est celui qui ne cache pas sa maladie qui se fait guérir. (…) Au Gabon, nous souffrons d'un problème de délestage », a-t-il reconnu. (Source : Cicg)

Rca : Marche du Gtsc - Empêchée par les forces de l’ordre à Bangui

Alors que le Groupe de travail de la société civile (Gtsc) prévoyait une grande marche pacifique, ce vendredi, à Bangui, pour exiger l’électricité, l’eau et de meilleures conditions de vie, la manifestation a été empêchée. Les quelques centaines de personnes, ayant répondu présents, ont été contenues par les forces de l’ordre au point de départ. L’itinéraire prévoyait une marche quittant le rond-point des Martyrs par l’avenue de France avec comme point de chute la devanture de l’Energie centrafricaine (Enerca).Derrière leurs banderoles, sifflets et torches de téléphone allumées, les manifestants ont tenu quand-même à faire entendre leur voix. Pour eux, leur présence est motivée par les conditions de vie précaires, l’absence d’eau et d’électricité. (Source : abangui.com)

Sénégal : Social- L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales décrète une grève de 120 heures à partir de lundi.

« L'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (Istcts) se félicite de l'élection de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la république du Sénégal et lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle mission de serviteur de la nation. L'intersyndicale, toujours soucieuse de la stabilité, et de la paix sociale , demeure collée aux vertus du dialogue social lance un appel solennel aux nouvelles autorités de notre pays pour une prise en charge sérieuse des revendications légitimes de ces vaillants travailleurs des collectivités territoriales qui réclament depuis près de deux années la revalorisation de leur salaire, le relèvement du point indiciaire et l’augmentation des indemnités au personnel de santé , comme l'ont déjà perçu les agents de l'Etat depuis 2022. » Voici l’extrait d’une déclaration de cette faitière.Qui dit être « plus que jamais déterminée à continuer la lutte pour réclamer justice et décrète 120 heures de grève les lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, et vendredi 19 avril 2024 sur l'étendue du pays. » (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Acquisitions de vecteurs aériens- Des citoyens burkinabè félicitent le Capitaine Ibrahim Traoré

Le président de la transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, a remis le 08 avril 2024, à l’armée burkinabè, une douzaine de vecteurs aériens constitués essentiellement de Bayraktar TB2 et des Bayraktar Akinci. Ces matériels militaires de pointe, acquis grâce à la contribution à l’effort de paix des populations, devraient contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de nos Forces de Défense et de sécurité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. L’arrivée de ces équipements et de ceux prévus dans le cadre du Plan d’équipement stratégique de l’armée burkinabè, permettra, selon le Président de la transition, de propulser le Burkina Faso au rang de puissance militaire en Afrique de l’ouest. Que pensent les citoyens burkinabè de ces nouvelles acquisitions ? Pour avoir leur avis sur la question, Minute.bf a promené son micro ce jeudi 11 Avril 2024 dans la Capitale burkinabè.( Source : Minute.bf)

Togo : Elections législatives et régionales- Début de la campagne des législatives et régionales marquée par des tensions politiques

La campagne au Togo pour les élections législatives et régionales prévues le 29 avril a démarré samedi dans un contexte de forte tension politique, après l'adoption d'une nouvelle Constitution fin mars par l’Assemblée nationale. Pour marquer le début de la campagne, plusieurs cortèges à moto et en voiture de membres de partis politiques ont sillonné en début d'après-midi les grandes artères de Lomé, la capitale. Le parti au pouvoir, l’Union pour la République (Unir), y était présent, comme plusieurs partis de l’opposition, dont l’Alliance nationale pour le changement (Anc) et des Forces Démocratiques pour la République (Fdr). (Source : alome.com)

Bénin : Présidence- Pascal Iréné Koupaki remplace Johannes Dagnon au BAI

Au lendemain du limogeage de Johannes Dagnon du Bureau d’Analyse et d’Investigation de la présidence, son poste a été rapidement octroyé à Pascal Iréné Koupaki. La passation de service s’est déroulée le jeudi 11 avril 2024 à la présidence de la République du Bénin. Ancien conseiller spécial du Président Patrice Talon, Dagnon Johannes a cédé sa place à Pascal Iréné Koupaki lors d’une cérémonie de passation qui s’est déroulée ce jeudi 11 avril 2024 au palais de la Marina. A cette nouvelle responsabilité vient s’ajouter ses fonctions de Secrétaire général de la Présidence que Pascal Irénée Koupaki occupe déjà. D’autres nominations de remplaçants sont attendues dans les structures où le cousin de Patrice Talon a également été remplacé. (Source : acotonou.com)