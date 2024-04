Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Avril 2024

Sénégal : Passeports diplomatiques – Ça grogne

Grosse colère de Adji Mergane Kanouté après avoir constaté que les passeports diplomatiques des ministres ont été bloqués. Dans un post sur son compte Facebook, la parlementaire révèle qu’un ministre « qui vient de procéder à la passation de service avec celui entrant ne peut pas voyager avec son passeport diplomatique. Telles sont les nouvelles consignes reçues des nouvelles autorités De notre cher Sénégal », a-t-elle écrit. La raison invoquée selon elle, « est simplement que le passeport diplomatique est lié à la fonction » La députée de Benno Book Yakaar dénonce un manque d’élégance de la part des nouvelles autorités. « Je viens d’en être victime mais heureusement que je suis une parlementaire en fonction, élue au suffrage universel direct comme son Excellence le Président Diomaye Faye. Après vérification, mon passeport diplomatique m’a été remis. Les nouvelles autorités doivent savoir raison garder, rester sereines et classe, avoir de la retenue et de l’élégance dans les actes. (Source : Adakar.com)

Mali : Atteinte aux libertés d’expression - La communauté internationale réagit au durcissement du pouvoir de Bamako

%

C’est finalement le 13 avril 2024 que l’Union africaine (Ua) a invité dans un communiqué publié sur le réseaux sociaux - la junte malienne à la proposition d’une feuille de route pour achever le processus de transition. Selon le site du journal pro-gouvernemental ivoirien, fratmat.info, cet appel intervient au moment où la junte s’est lancée dans un processus de verrouillage de l’espace politique et civil. Notamment en suspendant les partis politiques et autres mouvements associatifs qui contestent son action.À l’instar de la Commission nationale des droits de l’homme (Cndh) malienne, l’Union africaine met en garde contre une implosion qui réduirait les chances du Mali de retrouver une paix durable. (Source : fratmat.info)

Togo : Voyages - Lomé suspend la délivrance du visa d’entrée en « Mode Express »

Au Togo, depuis le 12 avril dernier, il n’est plus possible d’effectuer une demande de visa à la dernière minute ou d’en obtenir un à l’arrivée. La délivrance en ‘Mode Express’ du visa d’entrée a été suspendue jusqu’à nouvel ordre, a annoncé le jeudi 11 avril le ministre de la sécurité et de la protection civile, Calixte Madjoulba. Cette procédure de traitement urgent des demandes de visa avait été instaurée en 2022 par la Direction générale de la documentation nationale (DGDN), dans le but de faciliter les démarches, particulièrement dans le cas d’une demande introduite dans un délai inférieur à 7 jours avant la date d’arrivée du voyageur. Désormais, a indiqué le ministre, « tous les voyageurs soumis au visa d’entrée au Togo sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer leur demande de visa au moins 7 jours avant la date prévue pour le voyage, et s’assurer d’avoir obtenu en retour un code de confirmation électronique du visa avant leur départ » ( Source :alome.com)

Niger: Ventes de pétrole brut - La Chine va verser une "avance" de 400 millions de dollars

Le gouvernement nigérien a annoncé avoir obtenu 400 millions de dollars de son partenaire chinois, au titre d'une "avance" sur ses ventes prochaines de pétrole brut dont la commercialisation doit débuter en mai, ont rapporté samedi les médias officiels nigériens. Selon ces médias, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine et Zhou Zuokun, leprésident de la China national petroleum corporation (CNPC), ont signé vendredi à Niamey des accords sur la "commercialisation conjointe de pétrole brut". Dans "un contrat de paiement", la Chine versera "une avance" de 400 millions de dollars que le Niger remboursera grâce à ses recettes du brut qui sera bientôt vendu à l'international. Cette somme sera "remboursée sur douze mois" avec "un taux d'intérêt de 7%", précise le quotidien gouvernemental le Sahel.

Côte d’Ivoire : Culture/MASA 2024 - La 13ième édition officiellement ouverte

Le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, a procédé, au nom du Président de la République, ce samedi 13 avril 2024 au palais de la Culture de Treichville, à Abidjan, à l’ouverture officielle de la 13ème édition du Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA 2024). Rapporte la presse ivoirienne. Placée sous le thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat », l’édition 2024 du MASA promet d’intenses festivités, du 13 au 20 avril 2024, dans plusieurs communes d’Abidjan.« La Côte d’Ivoire est heureuse d’accueillir le MASA. Mais surtout après avoir offert les villages CAN, la Côte d’Ivoire est heureuse d’offrir à l’Afrique et au monde les villages MASA pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. (…) Au nom du Président de la République, je déclare ouverte la 13ème édition du MASA », a déclaré Robert Beugré Mambé. Le MASA 2024, qui se tient 30 ans après la 1ère édition, accueille 59 pays, plus de 1 000 artistes, 300 spectacles et 109 programmateurs. (Source : allafrica.com)

Burkina Faso : Réformes - 73,6% de taux de réalisation à fin décembre 2023

A la fin de l’année écoulée, l’état de mise en œuvre des réformes affichait un taux d’exécution physique de 73,6% et un taux d’exécution financière de 61,9%. C’est l’une des principales conclusions de la revue nationale de mise en œuvre des réformes dans les ministères et institutions de l’Etat. L’activité effectuée il y a quelques jours par visioconférence, a été présidée par Kpowbié Tchasso Akaya, Secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, représentant le ministre de tutelle. Elle a rassemblé une centaine de participants provenant des représentants des départements ministériels et des institutions de l’Etat, du secteur privé, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Concrètement, l’exercice a porté sur les réformes prioritaires de la feuille de route et de la gestion des finances publiques. En termes de pourcentage, ce résultat de 2023 est légèrement en baisse par rapport à 2022 où le taux d’exécution physique était de 75% et celui d’exécution financière à 68%. (Source : aouaga.com)

Bénin : Expansion du Port de Cotonou – Un opérateur portuaire mobilise 50 Milliards de Fcfa

Bénin Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL), en partenariat avec un consortium de banques de renom, a annoncé un accord de financement historique. Un total de 75 millions d’euros, soit environ 50 milliards de Fcfa, a été sécurisé auprès de Société Générale Bénin, Vista Bank, Ecobank, CBAO Groupe Attijariwafa Bank, et CBAO BENIN. Ce financement ambitieux vise l’extension et la modernisation substantielle du terminal à conteneurs du Port de Cotonou. Le projet d’expansion prévoit une série de mises à niveau majeures, y compris le doublement du linéaire de quai jusqu’à 1100 mètres, l’ajout de portiques de quais et de parc, des tracteurs portuaires, et l’aménagement de près de 15 hectares de nouveaux espaces. Ces améliorations permettront de doubler la capacité du terminal, la portant à un million de conteneurs EVP, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité opérationnelle. Fabrice Ture, Directeur Général de Bénin Terminal, souligne l’importance cruciale de cet investissement : « Cet accord de financement représente une étape majeure pour le Port de Cotonou, en augmentant significativement notre capacité opérationnelle, au bénéfice de nos clients, de la communauté locale, et des acteurs économiques de la région. » (Source : acotonou.com)

Rca : Aide et assistance - Le PAM accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre des cantines scolaire

Les autorités centrafricaines et les cadres du PAM s’organisent dans le cadre de la mise en œuvre du programme des. Les autorités centrafricaines et les cadres du PAM s’organisent dans le cadre de la mise en œuvre du programme des Cantines scolaires. C’est dans cette logique que le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra a accordé une audience, le 11 avril 2024, à une délégation du Programme Alimentaire Mondial (PAM), conduite par Margot Van der Velden , Directrice Régionale du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Margot Van der Velden a indiqué après l’audience que les discussions avec le président de la République portaient sur la mise en œuvre du programme des Cantines scolaires et le PAM est sélectionné comme partenaire privilégié pour appuyer le gouvernement. ( Source :abangui.com)

Gabon : Aides et assistance- Le Chef de l’Etat échange avec la Diaspora gabonaise de Côte d’ivoire

Le président de la Transition a rencontré la communauté gabonaise vivant en Côte d’ivoire, en marge de la visite de travail et d’amitié qu’il effectue dans ce pays, selon un communiqué dont l’Agp a reçu copie. Au cours de cette rencontre, la diaspora gabonaise a profité de l’occasion pour émettre les difficultés rencontrées au quotidien, principalement le retard observé dans le paiement des bourses, l’absence d’une couverture médicale, ainsi que, l’amélioration des procédures administratives au sein de l’ambassade du Gabon. Des préoccupations auxquelles le Chef de l’Etat a instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions urgentes. L’échange entre le Président de la Transition et ses compatriotes vivant en terre ivoirienne, rentrent dans le cadre des rencontres explicatives entreprises avec les Forces vives de la Nations, près de huit mois après son arrivée au pouvoir. (Source : Agp)