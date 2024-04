Cote d'Ivoire: Ebony 2023 - 3 journalistes de Fraternité Matin parmi les 18 nominés

À l'issue des travaux portant sur la session du 04 août 2022 au 15 août 2023, la commission permanente du jury du prix Ebony a dévoilé la liste des journalistes nominés. Trois (3) journalistes du groupe Fraternité Matin figurent parmi les 18 nominés. Ce sont : Fatou Sylla ; Kanaté Mamadou et Faustin Ehouman. Ces derniers ont postulé dans la catégorie presse écrite. Dans la même catégorie, les confrères Fadegnon Dominique, M'Bra Konan du quotidien Soir-Info sont également présents. Messieurs Gora Mahi Thomas et Assane Niada respectivement des médias Nouvelle Alliance et L'Avenir y figurent.

Dans la catégorie presse numérique, nous avons mesdames Kouamé Adjoua Philomène, Ehouman Aimé Adrienne et N'Guessan Esther de l'Agence presse ivoirienne. A ces candidates, il faut ajouter messieurs Assagba Kodjo Charles de « Nordsud.info », Elvis Gouza de « Linfodrome » et Blagnon Klah Anselme d' « Alerte info ». Dans la catégorie radio sont nominés Ly Goha Aimé Ludovic et Marthe Akissi de la Radio Côte d'Ivoire et N'Zi Kouakou Ernest de la radio Chandelier.

Au niveau de la télévision, deux (2) ex-lauréats s'affrontent. Ce sont : Eric Coulibaly du média « 7 info TV » (Ebony Télé 2022) et Koné Bintou Pékélé de la Rt2 (Ebony Télé 2021).