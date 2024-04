Niger: La Chine et le gouvernement concluent un accord « historique » de vente du brut de pétrole pour une avance de 400 millions de dollars

La société chinoise CNPC et le gouvernement nigérien viennent de finaliser ce vendredi 13 avril 2024 trois accords sur la vente du brut. Un pas de géant franchi par les deux partenaires « historiques » et « stratégiques » dans la commercialisation du brut nigérien. L'État encaisse du coup une avance de 400 millions de dollars. La formalisation des trois accords, fruit de longues et franches négociations entre les autorités militaires de la transition et la société chinoise CNPC a été paraphée par le Premier Ministre de la Transition, M. Ali Mahamane Lamine Zeine et le PDG de la société chinoise M. Zhou Zuokun.

Une avance de 400 millions de dollars sur investissements

Les relations entre la Chine et le Niger dépassent présentement le cadre diplomatique et amical, elles s'élargissent grâce à cette entente sur la commercialisation conjointe du brut. Le Niger va recevoir ainsi un montant de 400 millions de dollars en guise de prêt et dont le remboursement se fera sur la base des premières exportations, sur une durée de 12 mois avec un taux d'intérêt de 7 %. Pour respecter les termes de l'exploitation des ressources naturelles, le Niger a décidé de faire dans la transparence, afin de répondre aux intérêts du pays inscrits dans la loi de finances. Dans ses priorités, le renfoncement de la sécurité occupe une place centrale. Il est aussi prévu selon le Premier Ministre d'investir dans le développement agricole, la création d'infrastructures de productions.

Pour le Premier Ministre Mahamane Zeine, l'autre priorité consiste à améliorer l'offre médicale afin de répondre aux besoins des populations.

Les équipes techniques du ministère en charge du pétrole ont travaillé d'arrache-pied pendant plus 7 mois avant la concrétisation des accords. Il faut noter que la signature de cette entente survient dans un contexte extrêmement difficile pour le Niger dirigé par des militaires depuis le 26 juillet 2023. Le pays a dû faire face aux sanctions drastiques de la CEDEAO et de l'UEMOA et était à la recherche de nouveaux partenaires. La Chine se positionne comme un partenaire stratégique auprès d7 gouvernement nigérien dans le cadre de l'exploitation et de la commercialisation des produits pétroliers et dérivés nigériens avec un code de gestion aux normes internationales.