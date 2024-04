Rwanda: Une cérémonie pour les politiciens tués pendant le génocide des Tutsis

La première semaine de commémorations du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 se termine ce samedi 13 avril avec une cérémonie en hommage aux politiciens, en majorité des Hutus modérés, opposés au régime génocidaire et pour la plupart tués pendant les premières semaines des massacres. Cette année, neuf noms sont ajoutés au mémorial de Rebero qui leur est dédié.

Une prière en hommage à neuf hommes politiques tués au cours du génocide perpétré contre les Tutsis. Des personnalités publiques dont les actions doivent être reconnues, estime Abbas Mukama, porte-parole du Forum national des organisations politiques :

« Ce sont les politiciens qui n'étaient pas contents de la politique que Habyarimana utilisait avec les Interahamwe. Parmi eux, il y a les Hutus modérés. Ils ont accepté de pouvoir mourir à cause de leur patriotisme, de leur dignité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour essayer de les honorer.

Parmi les politiciens commémorés, deux préfets et trois bourgmestres, qui ont notamment tenté d'empêcher le plus longtemps possible les massacres dans leurs localités, mais aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Boniface Ngulinzira.

« Nous avons jugé que c'était important, d'ajouter ces actes héroïques pour pouvoir montrer que quelques politiciens se sont détachés de l'idéologie génocidaire, explique Jean-Damascène Bizimana, ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Ces actes contribuent à démontrer que le génocide visait à détruire systématiquement les Tutsis, et pour encourager les Hutus à y participer, on tuait aussi des cadres hutus qui s'opposaient à cette idéologie-là. »

« Nous sommes très fiers de lui »

Accompagnées de représentants politiques et du gouvernement, les familles des neuf politiciens honorés ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes du mémorial de Rebero. Parmi eux, Marie Yolande Ujeneza Ngulinzira, fille de Boniface Ngulinzira. « C'est une reconnaissance officielle, qui est gravée dans le marbre. C'est très touchant, et ce sera aussi un moyen de faire venir nos enfants, et de pouvoir leur dire : "Votre grand-père est inscrit ici pour ce qu'il a fait pour le Rwanda, parce qu'il s'est battu pour l'unité du peuple rwandais." »

Boniface Ngulinzira, l'un des artisans des accords de paix d'Arusha et d'un dialogue d'unité nationale, a été tué par des miliciens dès le 11 avril 1994, quelques jours après le début du génocide dans le quartier de Kicukiro à Kigali. Trente ans après, cet hommage est important pour sa famille :

« En 1994, il a été assassiné, on ne sait pas où est son corps. Donc c'est une sépulture pour nous, en fait. Nous sommes très fiers de lui, même si nous l'avons perdu, mais c'est aussi important de pouvoir rassurer les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis et de dire, 30 ans après : nous sommes debouts, nous avons essayé de survivre, et nous sommes plus forts. »

Neuf noms qui s'ajoutent aux 12 hommes et femmes politiques déjà inscrits au mémorial de Rebero, aménagé depuis 2006 pour honorer les politiciens tués pour leur engagement contre le génocide.