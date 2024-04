Cameroun: L'artiste Tenor au chevet des pensionnaires du foyer école des enfants aveugles et malvoyants

Le rappeur camerounais ténor redonne du sourire aux pensionnaires du foyer école des enfants aveugles et malvoyants de Bata Nlongkak.

Ces sourires et ces visages heureux observés le 11 avril dernier au sein du foyer école des enfants aveugles et malvoyants colonel Daniel de Ruffinac à Bata Nlongkak étaient inscrits à l'occasion de "l'ACT V du Ténor Birthday Donation".

Un concept organisé depuis 5 ans déjà par les fans de l'artiste TENOR à l'occasion de la célébration de son anniversaire célébré chaque 11 avril . Désormais artiste des causes social le rappeur camerounais partage son gâteau d'anniversaire, avec remise de dons hors de son cocon habituel, dans les orphelinats de la ville de Yaoundé au Cameroun.

Malgré le temps nuageux qui s'annonce dans la cité capitale ce 11 avril les fans de l'artiste ont pris d'assaut les locaux de ce foyer autour d'un investissement humain , avec une brochette d'activités atelier de coiffures, animations divers.

Dans son allocution de circonstance Thierry MENGOUMOU alias Ténor c'est toujours pour moi une grâce de communier avec les orphelins à l'occasion de mes 1 an de plus sur terre ,le seigneur m'as fait grâce, et je voudrais le partager avec ces nécessiteux qui n'ont pas choisis ce statut .

Précisons que l'artiste s'est faite accompagné à l'occasion de ce «Ténor Birthday Donation» par ses confrères artistes à l'instar de Blacky Star, Tim Kayser.

Une prestation de ouf offert par l'artiste Tim Kayser en featuring avec Ténor sur le fameux titre à succès "Comment ne pas te louer" résonnait au sein de ce foyer sous le regard admiratif des responsables et des jeunes pensionnaires reprenant en coeur les couplets de cette chanson autour du partage du gâteau d'anniversaire aux environs de 17h ce 11 avril 2024.

Un mot sur le Foyer École des Enfants Aveugles et Malvoyants Colonel Daniel Ruffinac.

Créé en 1965 sous le nom Centre d'Action Sociale CROMATICAM,

C'est en 1997 qu'il devient Foyer École des Aveugles et Malvoyants Colonel Daniel de Rouffignac. Avec sous sa gestion plus de 70 personnes, ce foyer qui fonctionne en Internat et externat endosse la lourde responsabilité d'être garant de l'éducation, la socialisation, la santé et le bien-être des orphelins ou abandonnés avec ou sans handicap.

Constituée de 45 enfants , disposant de 4 dortoirs, dont un qui sert à la fois de pièce à vivre pour tout le monde. Mme MBAZOA, responsable du foyer.

Ces enfants sont scolarisés, le centre leur fournit tout l'enseignement de base de la maternelle au CM2, d'où ils passent leur CEP et vont soit au lycée soit au collège. En général ils vont entre autres au collège adventiste ou encore au collège de l'unité qui sont dans la zone