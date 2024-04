Angola: Commémoration de la Journée de la jeunesse

Luanda — L'Angola commémore ce dimanche la Journée de la Jeunesse Angolaise, qui propose, une fois de plus, une réflexion sur le rôle des jeunes dans le passé et sur la manière d'affronter le présent et les défis de l'avenir.

La date a été fixée à la mémoire du héros et nationaliste José Mendes de Carvalho, connu sous le nom de Hoji-Ya-Henda, décédé à l'âge de 26 ans, en 1968, dans le village de Karipande, province de Moxico, à l'est du pays.

L'histoire raconte que sa mort est survenue le 14 avril lors d'un assaut contre une base des troupes coloniales portugaises dans la région.

Par conséquent, l'anniversaire cherche également à symboliser la mémoire de la lutte de libération nationale, en rendant hommage à l'une des grandes figures et symboles du patriotisme angolais, de l'altruisme et du dévouement à la cause nationale de liberté et d'indépendance.

De ce fait, Hoji-Ya-Henda est reconnu comme le saint patron de la jeunesse angolaise, qui aujourd'hui plus que jamais est appelée à se concentrer sur la consolidation de la paix et la réconciliation nationale, mais aussi sur le développement et la modernité.

Moteur du développement de la société, synonyme de créativité et d'innovation, la jeunesse angolaise représente plus de la moitié de la population du pays.

Conscient de cette réalité, et malgré les vicissitudes imposées par la récente crise économique et les effets de la pandémie de Covid-19, l'Exécutif continue d'investir dans des programmes visant à accroître les compétences et les capacités des jeunes, dans les domaines les plus variés de la vie nationale.

Dans cet objectif, l'accent est mis sur les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), de l'éducation et de l'entrepreneuriat, en tant que facteurs du processus de construction d'une société inclusive.