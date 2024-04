Soudan: Un an de conflit - Des millions de personnes au bord de la famine, prévient l'ONU

Les agences humanitaires de l'ONU au Soudan ont lancé vendredi une nouvelle alerte concernant l'insécurité alimentaire généralisée et une famine imminente dans ce pays.

Après près d'un an de guerre civile brutale entre factions armées rivales, la production alimentaire a été touchée et les communautés sont confrontées à de graves pénuries d'autres ressources essentielles telles que l'eau et le carburant.

On estime que plus de huit millions de personnes ont été arrachées à leurs foyers et que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées ou blessées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a, quant à elle, averti qu'un enfant de moins de cinq ans sur sept souffre de malnutrition aiguë et que 70 à 80% des centres de santé ne fonctionnent plus.

Un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, a indiqué que cinq millions de personnes étaient « au bord de la famine » dans les zones touchées par le conflit.

« Avec la période de soudure qui devrait bientôt commencer et sans accès sans entrave à l'aide, la situation ne fera qu'empirer dans les mois à venir », a-t-il ajouté.

Des centaines de milliers de vies en jeu

Il a déclaré qu'environ 230.000 enfants, femmes enceintes et nouvelles mères pourraient mourir de faim dans les mois à venir, à moins qu'un financement urgent ne soit fourni pour sauver des vies.

De nouvelles données du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont également souligné vendredi l'accélération de la crise alimentaire au Soudan, avec une famine attendue cette année.

L'insécurité alimentaire modérée ou grave touche déjà près de six ménages sur dix, les États du Kordofan occidental, du Kordofan méridional et du Nil Bleu étant les plus touchés.

Le PNUD a demandé une aide alimentaire immédiate pour les plus vulnérables au Soudan, où plus de la moitié des ménages ruraux contactés dans le cadre de ses recherches ont signalé que les travaux agricoles ont été considérablement perturbés dans les États de Khartoum, de Sennar et du Kordofan occidental.