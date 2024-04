Sénégal: Décès de l'ancien international sénégalais, Mohamed Cherif Sissokho

La communauté du football sénégalais pleure la perte de l'une de ses légendes. Mohamed Cherif Sissokho, plus connu sous le nom de Kara, est décédé vendredi dernier à Bruxelles. Ancien gardien de but de la célèbre équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar et de l'équipe nationale de football du Sénégal, Kara a laissé derrière lui un héritage inoubliable.

Kara était une figure emblématique de la grande Jeanne d'Arc, ayant contribué à la réalisation du doublé Coupe du Sénégal/Championnat en 1969. Son talent exceptionnel sur le terrain était égalé par son élégance et son charisme hors pair. Il était reconnu non seulement pour ses prouesses sportives, mais aussi pour son allure distinguée et sa mise vestimentaire impeccable, ce qui en faisait l'un des joueurs les plus élégants de son époque.

La levée de corps en hommage à Kara aura lieu le jeudi 18 avril 2024 à la grande mosquée de Liberté 3, suivie de son enterrement au cimetière musulman de Yoff. Les condoléances sont reçues à la maison familiale, située sur le même alignement que la mosquée, en allant vers le terminus de Liberté 5.