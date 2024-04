Afrique de l'Ouest: Masa d'Abidjan - «Le pouvoir du pagne», une pièce malienne bouleversante sur la société patriarcale

Ce dimanche 14 avril s'est tenue la première journée de programmation au Masa, le Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Avec, rien que pour cette journée, 28 spectacles gratuits au Palais de la culture. Et déjà, dans cette programmation pluridisciplinaire, une révélation : la compagnie malienne Anw Jigi Art, qui a bouleversé les spectateurs avec une pièce de théâtre

Une ovation, debout, des larmes qui coulent sur scène comme dans la salle. Le pouvoir du pagne, de Jeanne Diama, auteure, et d'Assitan Tangara, metteure en scène, a été la première révélation de ce Masa. La compagnie Anw Jigi Art y dénonce toute l'hypocrisie d'une société phallocrate, où les hommes, les époux, les frères, malmènent leur soeur, leur fille, leur femme au gré de leur appétit sexuel, de la tradition ou du rapport en société.

Un texte écrit au scalpel, pas celui pour exciser les filles, mais celui qui aiguise la plume de son auteure, Jeanne Diama, pour dire avec force, humour et ironie tout ce qui va de traviole dans les rapports hommes-femmes : « C'est vrai qu'on est dans une société où on ne dit pas généralement les choses crues, de cette manière, mais je pense qu'ils vont s'y faire à un moment donné. On essaie quand même d'aller dans l'autodérision et de faire prendre conscience aussi aux femmes qu'elles ont une part à jouer dans l'histoire. Donc je pense que les hommes se sentent plus concernés que quand ils entendent très généralement que tout est de leur faute. »

« Le vrai pouvoir de la femme, c'est de savoir serrer le noeud de son pagne »

« Cette pièce, ça parle de nous, en tant que femmes, en tant qu'artistes, en tant que mères, nous portons cette histoire en nous, explique de son côté Assitan Tangara, metteure en scène. Ce sont les hommes qui ont voulu transformer les choses à leur avantage, et maintenant, nous, la jeune génération, on voudrait que ça change et le changement ne peut venir que de nous. »

« Le vrai pouvoir de la femme, c'est de savoir serrer le noeud de son pagne », disent les comédiennes, c'est aussi celui de savoir écrire et jouer ce genre de pièces qui parlent au coeur et à l'esprit de tous les spectateurs.

Le Masa, ce sont des dizaines de spectacles quotidiens et gratuits tous les jours jusqu'à samedi prochain.