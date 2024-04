Guinée: Dépigmentation - 'Si vous agressez votre peau à travers des produits, vous risquez gros', prévient Docteur Ben Youssouf Keïta

De nos jours, nombreuses sont ces jeunes filles et femmes qui se dépigmentent en prenant des produits cosmétiques. Il y a également des hommes qui s'adonnent à cette pratique. Ce vendredi 12 avril 2024, nous avons rencontré un médecin pour parler de cette pratique néfaste dans notre société.

Rencontré à son domicile à Lambanyi, Honorable Docteur Ben Youssouf Keïta, ancien président de la commission santé à l'Assemblée Nationale déclare que les personnes qui se dépigmentent tuent leurs pigments et mélanines.

Ce médecin généraliste a rappelé que pendant le règne de Louis 14, il y avait des blancs qui utilisaient certains produits pour devenir plus blanc.

"Si vous êtes de teint noir, vous utilisez les produits pour devenir teint clair, vous tuez vos pigments et mélanines, ça affaiblit votre peau et ça vous exposent à beaucoup d'agressions auxquelles vous ne pouvez pas register. Pendant le règne de Louis 14 dans l'antiquité, il y avait des blancs qui utilisaient certains produits pour être encore plus blancs. Ça signifie que vous détruisez ce qui vous protège et qui vous donne une certaine coloration" , a fait savoir le médecin.

Il poursuit en énumérant les conséquences néfastes de cette dépigmentation chez les pratiquants.

"Premièrement, toutes celles qui se dépigmentent affaiblissent leur peau. Donc ça affaiblit la défense naturelle de leur peau. N'oubliez pas que la peau respire, la preuve ce que vous transpirez quand il fait chaud. Et vous avez la peau qui se renferme quand il fait très frais pour garder la chaleur. Deuxièmement, Si vous l'agressez à travers des produits qui contiennent vos pigments, vous risquez gros, d'avoir beaucoup de maladies. Parce que les produits que vous utilisez pour la dépigmentation contiennent des substantifs de mercure, tel que l'eau de javel pour certains cas etc... Ils ne sont pas bons non seulement pour la peau, mais aussi pour l'organisme. C'est ce qui peut à la longue provoquer d'autres complications telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénal entre autres. Les hommes aussi qui le pratiquent, verront leur peau fragilisée, surtout celui qui est obligé de faire des travaux durs" , a-t-il fait savoir.

Il conclut par demander aux uns et aux autres de garder la peau naturelle. "Si vous vous dépigmentez, vous risquez d'avoir des maladies à la longue. Tout en précisant que si l'on doit mettre, les produits naturels, tels que le beurre de karité.