Algérie: Oran - Plus de 200 exposants à la 26ème édition du Salon international de la Santé

ORAN — Plus de 200 exposants prendront part à la 26ème édition du Salon international de la santé (SIMEM), qui se tiendra au Centre des conventions d'Oran, du 17 au 20 avril en cours, ont indiqué, dimanche, les organisateurs de l'évènement dans une conférence de presse.

Cette édition, organisée sous le thème " la santé à l'ère de la technologie ", verra la participation de 209 exposants, dont 25 entreprises étrangères, représentant 692 firmes originaires de 40 pays, a souligné Yasmine Chaouche, Général manager, organisatrice du Salon.

Ce salon réunira, comme de coutume, des exposants d'appareils et dispositifs médicaux, d'équipements et de produits de laboratoire, de mobilier hospitalier, d'imagerie médicale, d'hygiène hospitalière, d'instrumentation, des consommables et des produits pharmaceutiques, entre autres.

Il s'agit d'un évènement qui se veut un espace privilégié pour la découverte des dernières tendances en matière d'équipements, des produits et des services dans le domaine médical, d'échange des idées et une opportunité pour tisser des partenariats stratégiques, a-t-on souligné.

Les journées scientifiques du SIMEM, organisées en marge de l'exposition, prévoient un riche programme de conférences (80 conférences) et d'ateliers (25 ateliers), co-organisées avec des institutions spécialisées et des sociétés savantes, comme le collège de chirurgie vasculaire d'Oran (CCVO), la société Algérienne d'endocrinologie et métabolisme (SEAM), l'association nationale de gynécologues-obst libéraux (ANGOL), entre autres.