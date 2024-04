Ile Maurice: Dr Farrah Jahangeer reçoit la médaille de Chevalier des ARTs et des Lettres

La Dr Farrah Jahangeer, une figure éminente dans le domaine de l'architecture et de la recherche, a récemment été honorée par le ministère de la Culture de France en recevant la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. Cette distinction illustre sa contribution exceptionnelle à la diffusion de l'enseignement du français à l'étranger et à la promotion des savoirs et de la recherche.

Originaire de Vacoas et âgée de 38 ans, Farrah Jahangeer, fille de Bashir et Solange Jahangeer, née au Koweït, a tracé un parcours académique et professionnel remarquable. Sa famille rentre au pays en 1995 et le déménagement vers Maurice marque un tournant majeur dans la vie de Farrah, alors âgée de 11 ans. Malgré le changement de pays et de culture, elle s'adapte avec une remarquable aisance. Elle fréquente l'Arden Junior School au primaire et ses études secondaires au Collège Gaëtan Raynal seront aussi marquées par sa détermination à combiner les sciences et les arts, une vision qu'elle défendra avec succès auprès de l'établissement pour obtenir un programme enrichi incluant les mathématiques, la physique et les arts. Cette passion pour l'intersection entre la rigueur scientifique et la créativité artistique l'a guidée tout au long de son parcours.

Après avoir obtenu une licence en architecture à la Glasgow School of Arts en Écosse, Farrah Jahangeer poursuit ses études et obtient un doctorat à la Mackintosh School of Architecture. Sa thèse novatrice sur l'ambiance sonore dans les lieux de travail, démontre son engagement à explorer des domaines peu étudiés de l'architecture. De retour à Maurice, elle constate le manque d'institutions dédiées à l'enseignement de l'architecture, ce qui l'incite à fonder en 2016 l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, la première du genre dans le pays.

Avec détermination et ingéniosité, elle démarre cette initiative avec des ressources modestes, rassemblant une équipe de dix professeurs et accueillant une trentaine d'étudiants. «Aujourd'hui, l'école est devenue une référence en matière de formation architecturale, comptant 60 professeurs et formant 150 étudiants. Quatre promotions sont déjà diplômées, avec des reconnaissances internationales à la clé», dit-elle. Au-delà de son rôle de fondatrice et directrice de l'école, Farrah Jahangeer se distingue également par son engagement dans la recherche et le développement territorial.

En 2023, après avoir dirigé l'école pendant sept ans, elle lance le Centre d'Études de Développement Territorial Indo-océanique et se concentre sur les dynamiques de transformation urbaine et les solutions résilientes face à la crise climatique. Pour cette professionnelle, là où il n'y a pas d'opportunité, il faut la créer. «Nous faisons de la recherche appliquée sur les changements territoriaux en relation avec la crise climatique pour trouver des solutions afin de développer de la résilience», dit-elle. Sa contribution ne se limite pas au domaine académique.

En 2023, elle reçoit le Woman Entrepreneur Award et la distinction Woman in Tech Africa, qui reconnaissent son leadership et son innovation. En tant que membre associé de laboratoire à l'AAU CRENAU à Nantes, elle promeut activement l'intégration des femmes dans l'architecture et les communautés de recherche. Parallèlement à ses réalisations professionnelles, Farrah Jahangeer est engagée dans des initiatives non lucratives, notamment la création de SEFA (Sustain Energies for Aprica - NdlR : le nom 'Afrique' a ses racines dans deux langues différentes : en latin 'Aprica', il signifie 'ensoleillé', et en grec 'Aphrike', il signifie 'sans froid').

Ce centre vise à promouvoir la mobilité électrique dans la région indianocéanique et à développer des infrastructures de recharge intelligentes. À travers son parcours, la Dr Jahangeer incarne l'esprit d'innovation, de détermination et d'engagement envers l'excellence académique et la durabilité environnementale, faisant d'elle une figure inspirante pour les jeunes générations et un pilier de la communauté architecturale mauricienne et internationale.