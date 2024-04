Madagascar: ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - La HCC plaide en faveur d'un candidat de l'opposition

Hier, la HCC a répondu à neuf requêtes concernant les prochaines élections législatives. La majorité de ces demandes ont été rejetées, sauf celle du candidat du Firaisankina à Vavatenina.

Une. C'est le nombre de requêtes émanant de candidats aux législatives ayant eu gain de cause auprès de la Haute Cour Constitutionnelle. Hier, les membres de la Haute Cour se sont réunis en séance privée afin de trancher sur les requêtes des candidats visant des décisions des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec) et la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Jusqu'à tard dans la soirée, neuf requêtes ont été analysées et traitées par l'institution d'Ambohidahy. Seule la demande de Jean Christophe Razafimanantsoa, candidat député du district de Vavatenina, a été acceptée par Florent Rakotoarisoa et consorts. À noter que ce candidat est issu de la plateforme « Firaisankina ». Il est autorisé à verser une caution d'un montant de 20 000 000 d'ariary au Trésor public au plus tard le 15 avril 2024 à 12 heures. « Une copie de la quittance de versement de la caution devra être versée dans le dossier de procédure au plus tard le 15 avril 2024 à 14 heures, avec présentation de l'original », stipule la décision publiée sur le site internet de la HCC.

La plupart des requêtes visait à obtenir une autorisation exceptionnelle pour verser la caution malgré la fin du délai légal. À part le candidat de Vavatenina, les huit autres requêtes ont été rejetées par la HCC. La raison de l'acceptation de la demande du candidat Firaisankina est qu'il a pu prouver que le fait de ne pas pouvoir verser la caution en temps voulu ne dépendait pas de sa volonté. L'absence d'institutions bancaires dans son district constitue une circonstance atténuante pour lui. Dans sa demande, le requérant explique que les services de mobile money n'ont pas pu transférer la totalité de la somme alors qu'il tentait de déposer le montant le 8 avril à 11 heures 45. Il ajoute que le rejet de sa candidature signifierait qu'il n'y aurait qu'une seule liste de candidats en lice pour le district. Néanmoins, la HCC n'a pas encore décidé de la validation de la candidature. Elle autorise seulement le Trésor à percevoir la somme venant du candidat.

Bien qu'il soit autorisé à payer la caution et ainsi à compléter ses dossiers de candidature, Jean Christophe Razafimanantsoa n'est pas encore officiellement candidat pour un siège à Tsimbazaza.