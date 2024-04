Ile Maurice: Un homme «attaqué» par une prostituée aux toilettes...

Pas plus tard que cette semaine, ces lieux sis à proximité de l'ancien poste de police et de la gare du Nord ont encore fait parler d'eux. Et l'insécurité qui y règne est toujours dénoncée. Il s'agit des toilettes publiques de Trou-Fanfaron. Ainsi, ce mardi, alors qu'un fonctionnaire d'une cinquantaine d'années avait une envie pressante avant de prendre le bus pour rentrer chez lui, il a décidé de se rendre aux toilettes publiques de Trou-Fanfaron.

Alors qu'il avait fini d'utiliser les W.-C., il soutient avoir été pris au dépourvu par une femme, qu'il soupçonne d'être une travailleuse du sexe, pas inconnue de la région. «J'étais seul dans les toilettes quand cette femme m'a approché et m'a menacé. Elle m'a dit que si je ne lui donnais pas tout l'argent que j'avais sur moi et mon téléphone portable, elle allait hurler et dire à tout le monde que j'avais essayé de lui faire des attouchements. Je suppose qu'elle avait aussi sur elle des objets qu'elle aurait pu utiliser pour me faire du mal...» L'homme soutient avoir pris peur mais avoir pu quand même s'échapper sans se faire plumer.

«J'ai eu la peur de ma vie mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendu au poste de police qui est juste à côté.» Étant donne qu'il est fonctionnaire, il n'a pas souhaité porter plainte, mais les policiers l'ont par la suite accompagné dans les toilettes pour essayer d'identifier la femme. «Il n'y avait plus personne... Je relate aujourd'hui cette histoire car j'ai peur que d'autres hommes subissent le même sort.»

D'ailleurs, du côté de la police, des sources soutiennent que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produise. *«Récemment, il y a même eu le cas d'une femme qui s'est fait menacer pour de l'argent à proximité. La police soupçonne qu'il ne s'agit pas d'une seule personne mais plutôt d'un groupe qui viserait principalement des cibles vulnérables.» Comme des personnes âgées ou une personne seule lorsque les lieux sont calmes à un moment de la journée et qu'il n'y a pas de foule, explique-t-on.

D'ailleurs, l'insalubrité de ces toilettes est aussi mise en lumière. De nombreux habitués des lieux se demandent pourquoi la municipalité de Port-Louis peine à les entretenir. D'autant plus que celles-ci se situent à un point stratégique. «Beaucoup de personnes doivent utiliser ces toilettes malgré son état et l'odeur nauséabonde qui s'en dégage parce qu'elles se trouvent juste à côté de la gare. Ou kapav tomb san konésans kan ou rant ladan...»