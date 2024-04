Maroc: Le pays à l'affiche de la 22ème édition du Festival 'Salam Music & ARTs'

Une brochette d'artistes marocains talentueux donnent rendez-vous aux mélomanes viennois pour une série de concerts organisés dans le cadre de la 22ème édition du Festival "Salam Music & Arts", qui se tient du 12 au 21 avril dans la capitale autrichienne.

Cette édition, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme spécial Maroc élaboré par la direction du Festival Salam Music en collaboration avec la direction du Festival Visa for Music de Rabat, mettra en lumière la richesse musicale du Royaume.

L'événement culturel a commencé en grande pompe dans la soirée de vendredi avec un concert de la talentueuse artiste marocaine Nabyla Maan, accompagnée du virtuose syrien du oud basé à Vienne, Orwa Saleh.

La magie de la musique Gnaoua a opéré samedi 13 avril avec une prestation du multi-instrumentiste et créateur du "African Gnaoua Blues", Majid Bekkas, qui a présenté son dernier album "Joudour" avec un quatuor de musiciens internationaux de haut calibre, offrant une musique transfrontalière mêlant diversité culturelle et traditions dans un contexte contemporain.

Après avoir déjà ébloui les spectateurs marocains lors du dernier Festival Visa for Music à Rabat, le duo marocain Aïta Mon Amour, composé de Widad Mjama et Khalil Epi, impressionnera le public autrichien le 18 avril avec son spectacle énergique, alliant récit musical des poèmes et des chants de l'"Aïta" et musique électronique contemporaine.

En plus des artistes marocains, la scène de cette édition accueillera également des chanteurs et des musiciens palestiniens, égyptiens et turcs, offrant ainsi une expérience musicale riche et diversifiée.

Le Festival "Salam Music & Arts", qui célèbre depuis plus de 20 ans son engagement envers la diversité culturelle et musicale, propose chaque printemps une sélection d'artistes captivants et innovants du monde arabe et au-delà, soulignent les organisateurs.

Des figures internationales et arabes ont été des ambassadeurs essentiels du festival, qui vise à unir les individus à travers une exploration des diversités culturelles et artistiques.

Avec une large gamme artistique qui comprend également les arts visuels, la littérature, la danse et la performance, le festival sert de plateforme aux artistes internationaux et locaux qui souhaitent toucher et impliquer leur public, mettant en lumière des problèmes mondiaux et des thèmes universels à travers leur expression artistique, ajoute-t-on.

De plus, cet événement culturel s'est fixé pour mission de servir de pont dans une société diversifiée, permettant la découverte d'une identité partagée à travers l'art et la culture.