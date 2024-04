Algérie: Début lundi de l'opération de réservation des billets pour les hadjis voyageant avec l'ONPO

Alger — L'opération de réservation des billets pour les hadjis voyageant avec l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) vers les Lieux saints, débutera lundi via le portail algérien du Hadj "Bawabet El Hadj Dz" et l'application "Rakb El Hadjidj", a indiqué un communiqué de l'Office.

"En parachèvement de l'opération de réservation des billets pour les hadjis voyageant avec l'ONPO vers les Lieux saints via le portail algérien du Hadj 'Bawabet El Hadj Dz' et l'application 'Rakb El Hadjidj', l'opération de réservation des billets débutera ce lundi, 15 avril, au niveau des aéroports d'Oran, Constantine, Laghouat, Bechar et Adrar (Timimoun) à 21h et à 21h30 pour l'aéroport d'Alger", précise la même source.

Pour rappel, l'ONPO avait fixé la date du 15 avril comme dernier délai pour parachever les formalités administratives et sanitaires et payer les frais du hadj, soulignant que tout dépassement du délai mentionné entrainera l'annulation du carnet du hadj pour cette saison.