Madagascar: Insertion professionnelle - Le programme Pôle Stage Madagascar fait ses preuves

Ce programme a été lancé par le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) depuis l'année 2021.

Faciliter l'intermédiation entre l'offre et la demande de stage au profit des jeunes voulant avoir plus d'expériences professionnelles. Tel est l'objectif principal du programme « Pôle Stage Madagascar » initié par le SIM et ses divers partenaires. Un programme à double sens qui permet, d'un côté, aux étudiants de trouver des stages suivant leurs cursus. Et de l'autre, aux entreprises d'identifier le personnel ayant les compétences adaptées à leurs besoins. Initié depuis 2021, le programme a récemment lancé la sixième série de formations. Les 200 jeunes bénéficiaires viennent donc de rejoindre les 500 autres étudiants qui ont pu parfaire leur parcours et compétences grâce à ce modèle de partenariat.

Défi

Dans son approche, le programme se veut être un des moyens permettant de lutter contre le chômage dans le pays. Il s'agit d'un pont entre jeunes/étudiants demandeurs de stage et les entreprises afin de renforcer l'employabilité. Ce type de modèle est d'autant plus encouragé étant donné la situation du chômage dans la Grande île. La dernière enquête permanente signée Institut national de la Statistique avance un taux de chômage d'environ 6,6%. Réparti dans toutes les régions, la situation est dramatique dans les régions d'Atsimo-Atsinanana et d'Amoron'i Mania avec un taux de chômage de plus de 15%. Les régions Analamanga et Atsinanana sont dans les 6 à 10% tandis que celles régions de Vakinankaratra, Itasy et Bongolava en sont plus ou moins épargnées. Dans ces régions, le taux de chômage est de 0 à 3% d'après toujours cette enquête.