Madagascar: Riz local - Des mesures réglementaires en vue pour stabiliser le marché

Des mesures réglementaires importantes seront mises en application pour encadrer les activités des collecteurs et des commerçants de riz produits localement, selon le rapport du Conseil des Ministres du 11 avril dernier. Ces réglementations seront établies par Arrêté ministériel, selon les informations officielles relayées. En plus de réguler les activités des acteurs de la filière riz, le Gouvernement prévoit également de mettre en place des règles concernant la circulation, la distribution et le stockage de ce produit alimentaire de première nécessité.

Un Comité de suivi sera spécifiquement instauré pour surveiller la circulation du riz local et pour mener des contrôles dans chaque région du pays. Le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) a souligné que l'objectif principal de ces mesures est d'assainir et de réguler le marché du riz afin de stabiliser les prix et d'assurer une concurrence juste et équitable sur le marché intérieur. Cette initiative revêt une importance capitale étant donné que le riz constitue l'aliment de base pour la grande majorité des Malgaches.