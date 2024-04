Madagascar: Tournoi inter-media - L'équipe foot de MIDI sur le terrain de Température

Mieux se préparer. Dans le cadre de sa préparation pour le tournoi inter média organisé par l'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), l'Union des journalistes sportifs de Madagascar, l'association des Journalistes basketteuses, l'Association des jeunes journalistes de Madagascar et les Journalistes Basketball club (JBC), les 3 et 4 mai, l'équipe de MIDI Madagasikara football ne chôme pas.

L'équipe se prépare sur le terrain de Température à Andranobevava. Le site est idéal pour se préparer, se détendre en famille, entre amis ou entre collègues. Sur le site, les amateurs de futsal auront deux terrains de football synthétique au choix. « C'est un lieu où on peut avoir du fun et de la performance. L'éducation, la diversité et l'inclusion par le sport sont nos valeurs de Température. Nous encourageons grandement la participation féminine », a fait savoir la manager.

Le terrain est ouvert tous les jours de 6h du matin à 21h et peut être contacté via la page Facebook « Température ». La totalité de l'infrastructure est à la disposition des clients, entre autres, le terrain, les vestiaires et les toilettes homme et femme. Température possède deux espaces snacking pour les spectateurs et pour les joueurs qui veulent se désaltérer. Pour la 3e édition du tournoi inter média, deux disciplines, en l'occurrence le football à 7 masculin et le basketball mixte 5 contre 5, seront au programme des deux journées. Le droit de participation a été fixé à 60 000 ariary par équipe. La date limite d'engagement est fixée pour le 21 avril.