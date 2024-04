Madagascar: Tennis Foundation Ghana - Triplé de Miotisoa Rasendra

La raquette malgache, Miotisoa Rasendra Andrianantenaina, a brillé de mille feux au Championnat Tennis Foundation Ghana (TFG ITF) qui a pris fin ce weekend.

La pensionnaire du Centre ITF de Casablanca a remporté trois médailles d'or tout au long de la compétition. En simple, elle a réalisé un joli doublé. De plus, elle a terminé son match en double le samedi en remportant le trophée avec sa coéquipière Ghanéenne, Tomegah. « Remporter les trois premiers titres : deux en simple, un en double, après une année d'absence due à une blessure est une expérience extraordinaire pour moi. Avec seulement un mois et trois semaines d'entraînement avant le tournoi, cette victoire semble presque irréelle », a noté la championne. Miotisoa aurait dû participer aux Jeux Africains à Accra, mais la délégation malgache a été réduite et son nom n'a pas été retenu dans la liste finale. Le TFG ITF constitue donc sa toute première compétition depuis sa guérison d'une blessure.

Rendez-vous à Abidjan

Maintenant, elle se prépare pour le championnat ITF J60 à Abidjan, où elle va affronter des joueurs internationaux cette semaine. « Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Je suis profondément reconnaissante de pouvoir servir un Dieu qui a un dessein plus grand pour moi, malgré les épreuves. Ces victoires sont la preuve pour moi même que je possède encore la détermination et le talent nécessaires pour concourir sur l'échelle internationale. Je suis désireuse de redoubler d'efforts pour poursuivre mon rêve de participer aux Grands Chelems et d'en remporter un, voire plusieurs, un jour. Cet objectif exigera un engagement total et un travail acharné, ainsi qu'un soutien financier considérable. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes parents, ma famille et mon sponsor, Mvola, pour leur soutien inestimable dans la réalisation de mes aspirations sportives », a-t-elle ajouté. Le père de Miotisoa a partagé que mentalement, elle a eu du mal à accepter la reprise de la compétition. Elle devait renouer avec le circuit. Cependant, en tant que parents, ils doivent toujours la soutenir.