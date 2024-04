Angola: Le pays à la 14ème Assemblée Internationale des Energies Renouvelables

Icolo e Bengo (Angola) — L'Angola participera à la 14ème Assemblée de l'Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA), qui aura lieu du 16 au 17 de ce mois, aux Émirats Arabes Unis, pour impulser des stratégies visant à stimuler la transition vers une matrice énergétique plus propre et durable.

La rencontre, qui rassemble des dirigeants mondiaux et des décideurs en matière d'énergie, prévoit d'aborder diverses questions liées aux énergies renouvelables, afin de tracer une voie stratégique à suivre dans tous les pays, régions et dans le monde.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès dimanche, les États membres discuteront des politiques, stratégies et projets visant à promouvoir la transition vers une matrice énergétique plus propre et durable.

La réunion, à laquelle l'Angola est représenté par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, approfondira le thème "résultat de la COP28, infrastructures, politiques et compétences pour tripler les énergies renouvelables et accélérer la transition énergétique".

Le programme de travail prévoit également d'aborder des sujets tels que "les technologies émergentes", les "investissements", les "politiques réglementaires" et "la coopération internationale pour faire face aux défis de la transition énergétique", selon la note.