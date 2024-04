Angola: Le pays participe aux réunions de la BM et du FMI en mettant l'accent sur l'attraction des investissements

Luanda — Une délégation angolaise participe aux réunions annuelles du groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), qui s'ouvre à partir du lundi 21, à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique.

La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, qui dirige la délégation, a dit que l'Angola espérait que sa participation à l'événement serait une autre occasion de mieux comprendre les tendances macroéconomiques et financières dans le monde, ainsi que d'identifier les principaux domaines d'intérêt des investisseurs étrangers.

Il a affirmé que la délégation angolaise participerait à des séminaires, ateliers et réunions bilatérales, pour renforcer les relations avec les investisseurs mondiaux potentiels, en vue de renforcer la stratégie de croissance et de développement de l'Angola.

"Nous espérons que notre participation aux Rencontres de Printemps des Institutions de Bretton Woods servira à obtenir des initiatives et des propositions intéressantes, qui nous permettront de soutenir nos besoins d'investissements publics et d'attirer des investissements étrangers directs pour notre pays", a-t-il expliqué.

La délégation angolaise comprend respectivement le gouverneur et vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola, respectivement Tiago Dias et Pedro Castro de Silva, le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, le président du Conseil d'administration du Fonds souverain d'Angola, Armando Manuel, et des représentants de divers départements ministériels et instituts publics.

Lors des Rencontres de Printemps des Institutions de Bretton Woods, qui rassemblent les plus grands opérateurs mondiaux du secteur économique et financier, les membres de la délégation angolaise seront répartis selon les thèmes des séminaires, tables rondes et panels de discussion.

La ministre Vera Daves devrait également participer à la réunion des ministres et gouverneurs avec le G20, à la réunion du Groupe consultatif africain (AfricanCaucus), ainsi qu'aux réunions avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le directeur du Département des Affaires africaines du FMI, Abebe Selassie, entre autres entités.

A l'ordre du jour, il est également prévu une rencontre avec le Département Monétaire et de Capitaux, des institutions bancaires telles que Deutsche Bank, Crédit Agricole Bank, Citi Bank, Bank Trust&Co et Afreximbank.

Les réunions annuelles de la BM et du FMI, adressées aux ministres et gouverneurs des banques centrales, rassemblent les principales personnalités de la scène économique et financière internationale, visant à aborder la situation macroéconomique mondiale, ainsi qu'à analyser les questions concrètes liées à la situation régionale africaine et angolaise, en particulier.

La réunion rassemble également des chefs d'entreprise du secteur privé, des représentants d'organisations de la société civile, des académiciens et des parlementaires, pour débattre des perspectives économiques mondiales, de l'éradication de la pauvreté, du développement économique et de l'efficacité du soutien.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a consolidé ses relations avec ces institutions, à travers des programmes spécifiques, en vue d'améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, d'améliorer des mécanismes d'investissement et la promotion de la croissance économique et sociale du pays.