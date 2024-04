Angola: Le projet 'MOSAP 3' forme des vulgarisateurs pour les écoles de terrain

Benguela (Angola) — Quarante-trois techniciens agricoles (vulgarisateurs), formés dans le cadre du projet Transformation de l'Agriculture Familiale en Angola (MOSAP 3), sont prêts à assurer le démarrage du processus des écoles de terrain à Benguela, dans le cadre de la campagne agricole. 2024/2025, a appris aujourd'hui l'ANGOP.

Il s'agit de techniciens de l'Institut de Développement Agraire et de l'Institut des Services Vétérinaires d'Angola des provinces de Malanje, Benguela, Bié et Huambo, qui ont amélioré pendant cinq jours leurs connaissances sur les méthodologies des écoles de terrain dans la municipalité de Bocoio.

Les concepts d'assistance technique et de vulgarisation rurale, l'agriculture familiale en Angola, les notions d'impact environnemental et social, le genre dans l'agriculture familiale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, entre autres, ont également été des sujets analysés au cours de la formation.

Selon le technicien des écoles de terrain de l'IDA, Paulo Sozinho, qui s'est confié à l'Angop, cinq mille écoles de terrain pourraient être implantées dans tout le pays en cinq (5) ans, la province de Benguela pouvant en accueillir 318 en 2024.

"Nous espérons intégrer 7 100 producteurs familiaux dans les champs-écoles de Benguela, dans le but de les former afin qu'ils puissent s'intégrer positivement dans le processus de production", a-t-il déclaré.

Il a expliqué que le projet est une extension des expériences de MOSAP 1 et 2 et visera à accroître les capacités agricoles, techniques et institutionnelles pour améliorer la résilience climatique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola.

Le projet MOSAP 3 apporte différents aspects et l'un des principaux objectifs est de préparer les producteurs à la résilience climatique.

"Comme vous le savez, le changement climatique affecte le monde entier et l'Angola ne fait pas exception, surtout dans la région sud, avec des conséquences négatives pour les familles", a-t-il souligné.

Pour Paulo Sozinho, MOSAP3 est un grand atout pour les producteurs, car il apporte des écoles de terrain où les familles seront formées et qualifiées afin qu'elles puissent produire en utilisant de nouvelles technologies et des intrants améliorés pour augmenter considérablement leur productivité.

C'est pourquoi il a dit qu'ils préparent des agents de vulgarisation, qui sont les hommes "en première ligne" et qui vont révolutionner ce qui est le paradigme de l'agriculture familiale dans le pays.

"Ce qui est dit, c'est que l'agriculture familiale produit pour sa subsistance, mais nous savons aussi que nous pouvons transformer l'agriculture familiale en une véritable entreprise", a-t-il souligné.

Selon le technicien, pour atteindre ces niveaux, il est nécessaire de réaliser des investissements en termes de connaissances et d'assistance technique. "Ces techniciens, qui ont terminé aujourd'hui ce cycle de formation, seront chargés du suivi et de l'organisation des familles paysannes", a-t-il expliqué.

Le directeur provincial de l'Agriculture, Elevage et Pêche, José Gomes, a indiqué que la lutte contre la faim et la pauvreté en Angola n'a qu'une seule voie: développer l'agriculture et, pour cela, il a été franchi cette étape importante, qui est la formation des agents de vulgarisation agricole.

Selon lui, des vulgarisateurs bien préparés seront en mesure d'ouvrir la voie à une agriculture durable.

José Gomes a affirmé que la principale priorité du gouvernement angolais était de soutenir l'agriculture familiale et sa résilience.

De cette manière, il a informé que le Gouvernorat provincial de Benguela s'est engagé à soutenir l'agriculture familiale avec des intrants, des produits agricoles et plus encore.

Le projet MOSAP a débuté en 2022 et se terminera en 2029. Il est financé par la Banque mondiale et le gouvernement angolais à hauteur de 300 millions de dollars.