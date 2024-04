Madagascar: Pureplay Football League - Les équipes qualifiées en play-offs connues

La dernière journée de la phase de conférence du championnat de Madagascar « Pureplay Football League » (PFL) a livré son verdict, révélant les huit équipes qui se qualifieront pour la prochaine étape du tournoi, lors de matchs palpitants disputés ce dimanche. Dans la conférence Sud, les quatre équipes qualifiées étaient déjà connues depuis la sixième journée, comprenant le Disciples FC, Elgeco Plus, Zanakala FC et 3FB Toliara. Lors de la dernière journée, le Disciples FC a confirmé sa position de leader en battant Inate FC Rouge 2-1. Andonilaina a brillé en marquant un doublé pour assurer la victoire de son équipe, tandis que les rouges ont réussi à réduire l'écart à la 83e minute grâce à Sitrakiniaina. De son côté, Elgeco Plus a également affirmé sa suprématie en s'imposant 3-1 contre Dato FC, tandis que Zanakala FC a été surpris par le CFFA avec une défaite de 1-0. Malgré cette victoire, l'équipe d'Andoharanofotsy n'a pas réussi à changer le classement des quatre premiers.

Dans la conférence Nord, l'AS Fanalamanga a décroché le dernier ticket pour les play-offs en battant le KFCA Diana 2-0. Avec un total de 13 points, l'AS Fanalamanga rejoint l'ASA Diana, Fosa Juniors et Tsaramandroso FC pour les play-offs. Fosa Juniors a également assuré sa place avec une victoire convaincante de 3-0 contre le Cosfa, tandis que l'Uscafoot a remporté une victoire finale de 4-2 contre l'Ajesaia. Malgré leurs efforts, Feldman et ses coéquipiers ne disputeront pas les play-offs. Le match entre l'ASA Diana et le Tsaramandroso FC sera reporté au 18 avril prochain. Ces huit équipes qualifiées se préparent désormais pour les play-offs, tandis que les équipes classées cinquième à huitième se prépareront pour les play-outs