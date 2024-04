Congo-Kinshasa: Début d'une campagne de vulgarisation sur la résolution des conflits

Le Centre d'arbitrage et de règlement amiable des différends en République démocratique du Congo a amorcé le samedi 13 avril une campagne d'information visant à promouvoir les méthodes alternatives de résolution des conflits, telles que la négociation, la facilitation, la médiation et l'arbitrage.

Cette première phase de sensibilisation a débuté dans les universités du pays, notamment à l'Université de Kinshasa (Unikin) et à l'UPN. La RDC est confrontée à plusieurs conflits, dont le plus récent oppose les communautés Teke et Yaka dans la province du Kongo Central. On se souvient également du conflit Twa-Bantou dans la province du Tanganyika, qui a entraîné des violences, causant de nombreux décès et des déplacements massifs de populations il y a quelques années.

Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg. Pour remédier à cette situation, le médiateur du Centre d'arbitrage a souligné l'importance de s'attaquer aux causes profondes des conflits. Il a recommandé la mise en place de cellules de règlement des conflits dans les écoles, les universités, les entreprises, les marchés et même dans les lieux de culte. Ces cellules auront pour mission d'outiller les différentes couches de la population pour la résolution pacifique des différends.

Dans le cadre de cette initiative, Romain Nkonde, membre du Panel global de médiation des Nations unies, a rappelé que les conflits entravent le développement de plusieurs villes et localités de la RDC. « Les conflits en RDC, on ne les explique pas, nous les vivons chaque jour, et nous dormons avec », a souligné cet expert en gestion de conflits. Il a insisté sur la nécessité de « changer de fusil d'épaule » en considérant des voies de résolution pacifique des conflits afin de permettre à la RDC de vider « toutes les séquelles créées par des conflits antérieurs ».

Romain Nkonde a mis en avant l'impact néfaste de ces désaccords sur la société congolaise et a plaidé en faveur de la mise en place de mécanismes combinant justice et réconciliation pour favoriser la cohésion sociale. Il a fustigé le fait qu'à ce jour, la société recoure au mode d'adversité et d'affrontement, au mépris du dialogue.