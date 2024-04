Madagascar: Etudes supérieures - GSI Madagascar s'ouvre à l'international

Grâce au partenariat de GSI Madagascar (Genius système informatique) avec des universités implantées au Canada, Maurice, France, Malaisie et Etats-Unis, les étudiants pourront poursuivre leur formation pour le cycle Master auprès de ces établissements.

Cette disposition étant prévue être effective à partir de la prochaine année universitaire, une assemblée générale a été organisée vendredi dernier à Antaninarenina pour faire connaître aux étudiants les avantages de ce basculement de GSI Madagascar vers l'international et de partager les changements instaurés au sein de cette université. « Viser le monde à moindre coût, telle est notre devise. Notre premier objectif est de mettre en place un système d'enseignement accessible à tous et de fournir des formations de haut niveau pour former les futurs cadres d'entreprises.

Nos formations sont accessibles à tous et ne sont pas uniquement réservées aux personnes aisées », selon Nina Andriamihantaherizo,PDG de l'Université GSI International. Notons que GSI Madagascar existe encore à Antaninareninasi le GSI International est implanté à By Pass, Analakely, Toamasina et Antsirabe. Avec cette ouverture à l'international, l'apprentissage de la langue anglaise et du mandarin sont obligatoires pour toutes les filières existantes, précise Nina Andriamihantaherizo. Le voyage d'étude à l'étranger est également obligatoire pour que les étudiants puissent déjà avoir un aperçu des formations auprès des établissements partenaires et se préparer pour les stages en entreprise.