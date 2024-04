Cameroun: Le premier album de seppo à découvrir

"Merci aux hommes de médias , personnalités de la culture de Yaoundé de m'avoir honoré ce samedi 30 Mars 2024 à la conférence de la sortie de mon premier Album". C'était les mots de remerciement d'Alexandra SEPPO.

L'artiste musicien SEPPO a tenu une conférence de presse à Yaoundé au Cameroun dans le complexe culturel TUBUNTU pour dévoiler le contenu de son album dont le titre phare égaye déjà les mélomanes et les amoureux de la musique douce précisément le MAKOSSA-Douala. SEPPO décrit cet Album comme celui de la MATURITÉ. Selon son histoire de la chanson Espoir qui ouvre et ferme l'album.

Elle s'exprime sur ces mots" La date de sortie de l'album n'est pas un hasard, le 3 avril n'est pas un choix joyeux pour moi. La journée du 2 avril 2023 à 4h précisément, on appelle mon papa pour lui dire que son dernier petit frère vient de faire d'un accident grave de la circulation à Bomono et qu'il est dans un état méconnaissable, ce jour j'ai cru devenir folle car un mois avant nous avons eu un mal entendu qui nous a un peu éloigné et je n'ai pas pu m'excuser. Cette date est très mais très douloureuse pour moi.

L'espoir vient du faite qu'il a toujours été contre son grand frère pour mon choix de la musique , quand papa disait "pas de musique" lui derrière me disait " ne l'écoute pas c'est un vieux" il m'a encouragé, protégé des bastonnades. Et de par cette chanson je voulais lui demander pardon d'avoir été une enfant têtue oui car je sais que je ne suis pas parfaite. D'où le choix Mercredi 3 avril 2024...car c'est le lendemain que j'ai réalisé qu'il m'a vraiment lâché. J'espère que par cette chanson , vous allez ressentir ma douleur , ma peine et ma tristesse".

Alexandra SEPPO sort son tout premier album composé de 14 titres, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alexandra SEPPO dévoile ainsi les collaborations de son album, et on peut dire qu'elle a rassemblé une belle brochette d'artistes. Lorsqu'on parle de BEN DECCA Officiel, TOTO Guillaume, Kocee, Phillbill, MIMIE, Sandrine Nnanga, Hen's, Asaba Official et Cysoul, on fait allusion à un bon bagage culturel musical.