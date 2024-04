Cameroun: La Green Springs Digital University communique sur ses offres de formations

Un lieu où l'excellence rencontre l'innovation, c'est le slogan véhiculé par les dirigeants de la Green Springs Digital University. Elle a tenu sa première conférence de presse ce 10 avril 2024 au sein de son campus sis à AWAIE sur la route de MFOU après le collège Monti.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs éminents hommes de sciences, la fondatrice et Président du Conseil d'Administration, Mme NDI VIOLA, les hommes de médias et le premier cours portait sur l'élevage de poulets.

Selon le Vice- chancelier adjoint Dr Akepe Linus Enobi, la Green Springs Digital University est une institution universitaire où les apprenants formés sortiront avec un bagage qui leur permettra de se lancer dans l'entrepreneuriat ou la création des activités génératrices de revenus. Il y'aura des sessions de formation de courte durée de trois mois avec attestation, des BTS, des licences professionnelles, des masters et des doctorat PhD.

C'est donc un véritable centre d'incubation, une école dédiée à la réalisation des objectifs de développement durable sur les domaines de la formation entrepreneuriale et en commerce social, la création de moyens de subsistance pour le développement durable, les programmes et projets d'auto-emploi, l'économie bleue, logements adéquats et abordables pour les pauvres et le module sur les changements climatiques et biodiversité.

Les conditions d'admission sont très souples. En dehors des sessions normales qui respectent le calendrier du ministère de l'enseignement supérieur du Cameroun, il y'a des formations en ligne et en présentiel toute l'année accessibles à tous les individus à la recherche d'une entreprise entrepreneuriale, au personnel de microfinance, aux entrepreneurs sociaux et banquiers, aux jeunes et femmes au chômage, ceux qui envisagent une transition de carrière, les professionnels cherchant à se perfectionner ou à se convertir, étudiants, diplômés, gestionnaires, et leaders communautaires.

La Green Springs Digital University est déjà ouverte et attend les apprenants; comme disait Arnaud BOTI, "la formation est l'essence de tout succès"