Cameroun: Nuit des valeurs, Marie Wisdom gagne son pari parisien

Samedi soir, au rendez-vous du show parisien, les invités ont répondu présent en assistant à la soirée organisée par Marie Wisdom, baptisée « Nuit des Valeurs africaines », cette soirée mettait en vedette Charly Djoms, Katino et Annie Anzouer et avait pour vocation caritative, qui vise à soutenir les orphelins de son association.

L'événement a réussi ; riche en couleurs, en prestige et en performances variées de grands noms du show business y étaient. Dès l'arrivée des invités, il était évident que la demande avait été forte parce que les 400 places disponibles ont été réservées depuis un mois. Les retardataires ont été contraints de rebrousser chemin.

La salle était pleine d'invités prestigieux dont la touche d'élégance et de prestige suscitait la curiosité. C'est d'abord Claire Ntolo promotrice de l'association Renaissance Santé qui marque les esprits par son entrée flamboyante, vêtue d'une robe bleue pétrole, étincelante, elle traverse le tapis rouge sous le regard des premiers invités. Joel de Château, avec son allure distinguée et sa canne à la main, investi la salle par une présence majestueuse. La musique, envoûtante et dynamique, est animée par DJ Matt et DJ Bahat, mettant en valeur le talent des artistes présents. Charly, Katino et Annie ont offert une belle prestation, ils étaient captivants, confirmant ainsi leur statut d'artistes incontournables de doyennes et doyens de la musique camerounaise.

Dans la salle, des personnalités telles que madame Pipart, fondatrice du Collège Français de Souza, ont honoré l'événement de leur présence, elle a voyagé de Reims pour Paris pour rester aux côtés de sa petite soeur Marie Wisdom qui se lance dans le show business. Beaucoup d'autres invités venaient de Berlin, de Belgique et des Etats-Unis. D'autres parrains incontournables sont dans la salle à l'instar du Karismatik EL BIAZ . Dans la photographie, Hilaire Sopie, anime la partition avec GPS et bien d'autres comme le célébrissime Brice. Franck Ebellé, promoteur des prix Diaspocam, et Françoise Blondel Koumial y était aussi.

Diverses associations ont également tenu à être représentées, notamment madame Patience Pidi, présidente de l'association Les Douze Actuelles. Nous avons vu défiler une panoplie de stars hier, telles que Del Valex, la star montante du zouk africain, et l'écrivaine Sandrine Fansi.

L'entrée de Marie Wisdom dans l'événementiel est remarquable. Une belle révélation. Pour moi, c'était aussi l'occasion de retrouver le Paris nocturne en compagnie des Camerounais de tous horizons, notamment mes anciens élèves du Cameroun, devenus des figures de proue de la ville de Paris, tels que Roland Ndebi, Josiane et Marie Wisdom elle-même, l'hôte de la soirée. Quatre heures d'ambiance ininterrompue ont offert un spectacle digne de ce nom à des invités avides des belles choses de l'art.

Bien que la soirée ait été prévue pour 20 heures, ce n'est qu'à zéro heure que les choses sérieuses ont réellement commencé. Les maîtres du micro, dont je n'ai pas retenu le nom, ont captivé l'audience avec leurs animations à l'allure romantique. Les talents des Camerounais à l'étranger ne cessent d'étonner : pleins d'humour, ils jonglent avec les mots, créent des étincelles et fascinent la scène. C'est alors que le champagne commence à couler à flots dans toute la salle, et les brochettes servies à l'extérieur disparaissent en un clin d'oeil, signe que les gens avaient un peu creux.

Il faut tout juste une première gorgée pour qu'un Parisien se lance dans la boisson, et quand il va le faire ce sera sans modération, certains réclament même un entonnoir pour bien déverser le champagne dans son corps. Le parterre est comble, les places VIP occupées par des femmes vêtues des dernières tendances. Comme le disaient les anciens, c'est à Paris que tout se passe. Les concerts sont également l'occasion de grands défilés de mode traditionnelle, et sur ce plan, les Camerounais sont au top. D'autres ont même apporter des valises de vêtements pour s'échanger à chaque heure. Voici un événement qui respire la fierté de l'identité camerounaise.

Dans les soirées parisiennes, tu as la chance de retrouver les mêmes têtes, les mêmes invités, les mêmes femmes, les mêmes photographes, les mêmes journalistes, et bien sûr, les mêmes resquilleurs. Eh oui... à Paris, il y a aussi les resquilleurs dans les soirées mondaines qu'elles soient de première ou de deuxième classe, ces derniers ont un rôle, ramener le public et ils ont droit à l'entrée cadeau : ils sont les passeurs d'informations, incontournables, attirant les autres dès leur présence. Avec leurs 8 mille numéros de téléphones, qu'ils détiennent, ils savent qui faire venir. On les reconnait par leur habit jaune, des gentlemen vêtus de vestes colorées, certains tienne une pipe dans une langue pendante, d'autres des lunettes noires fumées. C'est le côté mondain de la soirée, où l'air est chargé d'électricité, mais le rythme reste sensuel, tout en suggérant les choses plutôt que de les dire.

Marie Wisdom, en une seule soirée, a fait fort et entre dans la légende des Diva qui a réussi à faire venir les membres des Douze Actuelles qui fêtent leur 15ème anniversaire le 5 juillet 2024 toujours à Pierrefitte sur seine dans les Salons Sabrina. Avec cette touche unique dans le showbiz, Marie parle enfin à ses invités à qui elle adresse sa gratitude, avec respect et sensibilité. Elle promet 1000 personnes l'an prochain, tandis que des larmes de joie coulent, qui marquent le succès éclatant de l'événement, le jour parait, mais personne ne veut partir. Dans les soirées de Paris quand on n'a pas vu le jour, la fête continue.

Or, en hiver ou au printemps, le jour parait difficilement et on peut se retrouver là alors qu'il est déjà 8h du matin. Cette virtuosité dans l'organisation, qui allie style personnel et improvisations enjouées, crée une émulation contagieuse pour les futures promoteurs. C'est un spectacle magnifique, où Marie Wisdom brille comme un fleuron du show-business africain à Paris, humble et respectueuse, elle a sublimé sa première sortie sur scène comme elle-même me le disait ce matin rectifier les tirs et rayer les mentions inutiles.