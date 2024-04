Afrique: Ta carte d'électeur tu l'as ? Une prise de conscience virale sur les réseaux sociaux

Le paysage électoral Camerounais a connu une montée fulgurante après l'élection du nouveau président sénégalais Diomaye FAYE. Une admiration, une prise de conscience de la part de l'électorat jeune soucieux de devenir du Cameroun au vu des prochaines échéances électorales de 2025 au Cameroun.

L'heure n'est plus au longue discours , ton devoir citoyen t'appelle.

Depuis lors, un phénomène de plus en plus grandissant a pris corps sur la toile via les différentes plates forme " Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok à l'aide de ton smartphone, appareil Android , ton iPhone en un clic sur ces plates forme en une journée on ne peut plus se passé de cette maxime « Tu as déjà ta carte d'électeur? » d'autres plus loin encore « si tu n'as pas ta carte d'électeur ne vient plus me demandé une bière ou encore à partir de maintenant on ne drague plus les gars ,les filles qui n'ont pas de carte d'électeur».

Le phénomène peut porter à un jeux sur la toile ,mais cela soulève des interrogations et une prise de conscience radicale pour la jeunesse camerounaise qui est resté longtemps spectateur de son devoir citoyen.

Être inscrit sur une liste électorale, avoir sa carte d'électeur est un devoir citoyen, 20 ans ou plus inscris toi sur une liste électorale avant le 31 août 2024 , Élections Cameroon ( ELECAM) l'organe en charge des élections au Cameroun multiplie des actions gratuit à ce sujet sur le terrain dans les différents arrondissements du pays pour une inscription massive des citoyens camerounais sur les listes électorales, or mis Élections Cameroon certains citoyens sur la toile renseignent sur les différents points d'inscription sur le triangle national avec des jours et horaires.

Au delà des personnes landa le mouvement en question suscite aussi l'attention des personnalités publiques à l'instar des artistes Lady Ponce et Ben Decca qui invitent à s'inscrire sur les listes électorales.

Se plaindre sans action concrète n'est que ruine de l'âme ,inscrivons nous massivement sur les listes électorales, au delà d'un simple mouvement qui a pris corps sur la toile , il faudrait que l'action suive véritablement sur le terrain , dans chaque famille brandissant son récépissé ou sa carte d'électeur , le Diomaye FAYE camerounais peut se déclencher à travers ton vote.