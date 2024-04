Cameroun: Société internationale de linguistique - Le nouveau directeur prend fonction

Apolinaire Ambassa a remplacé Fabienne Freeland ce 12 avril à la tête de l'institution.

Apollinaire Ambassa préside désormais aux destinées de la Société internationale de linguistique en abrégée Sil. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions ce 12 avril par le directeur régional Afrique francophone de Sil, Daniel Wafo. C'était au cours de la cérémonie de passation de service au siège de l'organisation non gouvernementale (Ong) au quartier Mvan, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e.

La première femme à la tête de l'Ong arrivée en fin de mandat, Fabienne Freeland cède sa place au premier camerounais à occuper cette fonction au Cameroun. Depuis sa création en 1969, la Sil promeut l'usage des langues nationales. OEuvrant aux côtés du gouvernement, son but est de promouvoir la vitalité des langues.«28 langues sont menacées au Cameroun.

Il faut que nous travaillions avec nos partenaires, d'abord le gouvernement, les communautés linguistiques pour renverser la tendance. Nous voulons voir les langues camerounaises plus parlées et transmises de parents aux enfants» a décliné le nouveau directeur, Apollinaire Ambassa après la cérémonie. Laissant la place a son successeur, la directrice sortante s'est félicitée du bilan de l'organisation sous son règne.

La vitalisation de la langue Yemba, la langue et la culture Batanga. «Grâce à notre séminaire voyage à la découverte de nos langues et notre identité, nous avons vu de nombreuses communautés prendre des mesures importantes pour préserver la vitalité de leurs langues et continuer à favoriser le développement holistique de leurs communautés», a-t-elle témoigné. Ceci fait partie de la vision globale de l'organisation.

En partenariat avec le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, et les ministères en charge de l'enseignement, la Sil intervient au niveau de la recherche et le développement des langues maternelles. «Au niveau de linguistique, nous travaillons pour la recherche et le développement des langues non documentées. On s'est rendu compte que de plus en plus, les langues sont entrain de s'éteindre. Nous travaillons afin de pouvoir revitaliser ces langues et d'assurer leur pérennité» a souligné, Alain Vaïssoum Kaobaïssi, directeur des services de langues.

La démonstration de cette vitalisation des langues a été faite avec des chants en langue Fufuldé, lors de cette cérémonie de passation de service, couplée à la présentation du rapport 2023 des activités de la Sil.