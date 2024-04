Madagascar: Vivo Energy Madagascar présente son nouveau produit Shell FuelSave

Vivo Energy Madagascar a annoncé vendredi au Novotel Alarobia le lancement sur le marché malgache d'une nouvelle gamme de produits, résultant de son innovation et répondant aux besoins croissants de ses clients : le Shell FuelSave. Il s'agit des carburants Shell FuelSave Super sans Plomb 95 et Shell FuelSave Gasoil, qui sont parmi « les plus avancés disponibles sur le marché » indique le directeur général de Vivo Energy Madagascar, Mondher Bouhouche.

Cette nouvelle gamme répond à une seule exigence fondamentale : satisfaire les demandes de sa clientèle, qui constitue la principale préoccupation de la compagnie. « Nous sommes fiers de les mettre à la disposition de nos clients, qui sont au coeur de notre succès. Vivo Energy Madagascar a toujours soutenu l'innovation pour tous ses produits, capitalisant sur le siècle d'expertise de Shell. Nous continuons à investir dans cette voie, offrant une réponse concrète aux nouvelles exigences des moteurs avec des produits toujours plus performants et efficaces, dans le but de consolider notre position de leader à Madagascar en termes d'innovation et de qualité », a déclaré le directeur général.

Formulés pour préserver la performance et l'efficacité du moteur, en maximisant l'énergie de chaque goutte de carburant, ces produits ont déjà fait leurs preuves à travers le monde depuis quelques semaines. Ils s'adaptent aux exigences des véhicules modernes et anciens pour répondre aux différents types d'usage.

%

Technologie Dynaflex

Sur le plan technique, le développement de ces produits n'est pas fortuit. Shell bénéficie d'une expérience de plus de cent ans, ce qui lui confère une maturité remarquable et des processus uniques de gestion des produits tout au long de la chaîne, depuis l'importation et le raffinage du pétrole brut jusqu'à la livraison dans les réservoirs des clients en passant par le transport vers les stations-service. « Ces produits intègrent la technologie Dynaflex, conçue pour cibler les dépôts, ce qui contribue à maintenir le moteur propre et à réaliser des économies de carburant instantanées.

De plus, cette technologie préserve l'efficacité du moteur sur chaque kilomètre parcouru, offrant une protection accrue, une propreté et des kilomètres supplémentaires, sans coût additionnel », a souligné Dina Andriamiarivelo, ingénieur produit chez Vivo Energy. Cette nouvelle formulation découle en effet d'un fort investissement en recherche-développement, incluant de tests approfondis menés par l'équipe internationale de scientifiques en carburants de Shell. « Cela se traduit en une expérience client différenciée, axée sur l'amélioration continue. Toujours de qualité, au même prix », a ajouté Dina Andriamiarivelo.

Proximité avec les clients

Le lancement de la première marque de carburant de Shell remonte en 1920. Par ailleurs, en tant que premier fournisseur mondial de lubrifiants, Shell conserve pour la 17ème fois consécutive le titre de numéro un mondial dans ce domaine. Vivo Energy marque une nouvelle étape de son engagement continu envers l'innovation. « Nous sommes fiers d'être le premier opérateur à Madagascar à proposer ce produit novateur, qui apportera une valeur ajoutée aux véhicules et engins, notamment en réduisant les émissions de CO2 et en optimisant les économies de carburant. Nous sommes très heureux de vous annoncer ce lancement, qui représente un avantage significatif pour nos clients, qui est à la tête de liste de nos priorités » a précisé le directeur général de Vivo Energy Madagascar, Mondher Bouhouche. Shell FuelSave Super sans Plomb 95 et Shell FuelSave Gasoil sont désormais disponibles dans les 77 stations-services de la compagnie.