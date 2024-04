Sénégal: Ancien ministre sous le régime socialiste - Alioune Diagne Coumba Aïta est décédé à 91 ans

L'ancien Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sous le régime socialiste Alioune Diagne Coumba Aïta, par ailleurs administrateur civil, est décédé, hier dimanche 14 avril 2024, à Dakar, à l'âge de 91 ans, a appris « Le Soleil » de source autorisée. Une grande perte pour la Collectivité lébou, le Parti socialiste et la classe politique sénégalaise.

Alioune Diagne Coumba Aïta, Lébou natif de Dakar et ancien étudiant en France, fut un banquier de grande renommée. De retour au pays, il fut d'abord Conseiller technique du Ministre de l'Économie rurale d'alors, puis rejoint la Direction des investissements du Ministère des Finances avant d'atterrir au Secrétariat d'État au Plan avec Abdou Diouf dont il deviendra le Conseiller économique à la Primature. Réputé fonctionnaire intègre et rigoureux, il fut promu patron de la « Société nationale de garantie automobile » rebaptisée « Sonaga-Sonabanque ».

Après la démission du Président Léopold Sédar Senghor, le 31 décembre 1980, l'impression de « désenghorisation » de la vie politique est accentuée par le départ des « barons ». Les compagnons du « Père de la Nation » se retrouvent relégués à des postes secondaires. Abdou Diouf, qui devint le 2ème Président de la République du Sénégal, nomma, le 4 janvier 1985, Alioune Diagne Coumba Aïta au poste de Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Fonction publique, chargé de l'Emploi dans le Gouvernement dirigé par le Premier ministre Habib Thiam.

Il initia et pilota l'opération « Maîtrisards chômeurs » pour résorber le gap du sous-emploi des jeunes diplômés. Catégorisé alors parmi les « hommes du Président », il fut, avec les Professeurs Iba Der Thiam et Ibrahima Fall, un des trois Ministres d'Abdou Diouf de 1983 à 1988 qui ont créé et encadré le « Gresen », lequel fut un réseau regroupant l'intelligentsia la plus fine d'alors, permettant ainsi l'accès à des fonctions ministérielles ou la négociation de certains postes dans la haute administration.

En plus d'avoir bouleversé la logique traditionnelle de recrutement des élites, le « Gresen » fut l'une des organisations favorables au nouveau régime les plus significatives et les plus crédibles qui ont forgé l'avenir du Sénégal sous le magistère de Diouf. En tant qu'administrateur de la Fondation Droit à la Ville, créée en 1952 dans le but de désengorger la Médina, Alioune Diagne Coumba Aïta a permis d'éviter les opérations de démolition de constructions irrégulières pour arrêter des occupations spéculatives et anarchiques de Pikine (Pikine ancien, Pikine Guédiawaye et Pikine Irrégulier Sud).

Administrateur civil de renom, ce grand commis de l'État très à cheval sur les principes a formé plusieurs cadres de l'Administration. C'est aussi grâce à l'entregent de celui qui a été de tous les combats pour préserver le legs de la Collectivité lébou du Cap-Vert qu'un accord d'occupation du terrain a été donné pour la construction de la mosquée de Point E marquée par 35 ans de lutte acharnée (1951-1988). Ceci mit fin au diktat des autorités coloniales de l'époque qui avaient formellement interdit d'édifier une mosquée dans la zone concernée qui, cependant, comptait déjà des lieux de culte d'autres religions. Le défunt s'est toujours prononcé sur les questions d'actualité et de géopolitique.

La prière mortuaire a eu lieu hier dimanche, à la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy de Dakar, suivie de son enterrement au cimetière musulman de Yoff le même jour. « Il était serviable, très humble et d'une grande dignité. Un exemple à la jeune génération », a témoigné le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, son parent et camarade de parti. Pour l'Imam ratib de la grande mosquée de Dakar, Alioune Moussa Samb, « le défunt avait de grandes qualités et sa vie fut très utile pour la Collectivité lébou et la Ummah conformément aux recommandations du Saint Coran ».