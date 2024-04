Ile Maurice: Haltérophilie - Ketty Lent méconnaissable en Thaïlande

Rien n'aura vraiment fonctionné pour Ketty Lent qui a pris part à la Coupe du monde d'haltérophilie la semaine dernière en Thaïlande. Cette étape cruciale constituait la dernière chance pour la leveuse de fontes de décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Paris. Mais sur la planche, notre compatriote semblait fatiguée et peu sûre d'elle. Son voyage n'aura pas été de tout repos non plus.

Selon un membre de la Fédération mauricienne d'haltérophilie (FMH) Ketty Lent - qui était accompagnée en Thaïlande par Gino Soupprayen, l'assistant-entraîneur national - a fait les frais de la gestion catastrophique du compagnie d'aviation nationale, plus que jamais dans la tourmente ces derniers mois. Son coach a rencontré les mêmes difficultés d'ailleurs.

Sous le couvert de l'anonymat, ce membre de la FMH nous en dit plus. «La FMH a suivi le processus normal pour réserver les billets d'avion de Ketty et de Gino. Mais la compagnie d'aviation nationale a fauté car lorsque nos deux représentants sont arrivés en Malaisie où ils devaient faire escale avant de rejoindre la Thaïlande, le ticket de Gino n'était pas valide. Du coup, Ketty a dû faire le voyage seule et a manqué un jour d'entraînement lorsqu'elle est arrivée en Thaïlande», explique notre interlocuteur.

Le jour de la compétition, Ketty Lent, qui était en lice chez les moins de 71 kg, a réalisé 95 kg à l'arraché et 115 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 210 kg. Elle a manqué plusieurs barres et avait d'ailleurs confié dans nos colonnes que c'est la première fois qu'elle subissait une telle pression dans une compétition.

Son calvaire ne s'est pas arrêté là. Au retour, les billets des deux Mauriciens se sont avérés invalides. «La FMH a dû débourser Rs 12 000 et avoir recours à un vol d'Air Asia afin que Gino et Ketty puissent rejoindre la Malaisie depuis la Thaïlande et ne manquent leur vol pour Maurice. Nous avons également dépensé Rs 15 000 pour qu'ils séjournent dans un hôtel avant de prendre le prochain vol. Pourtant, nous avons correctement fait nos réservations. Cette mauvaise gestion a beaucoup pénalisé Ketty», fustige ce représentant de la FMH.

Il y a quelques jours, la FMH a envoyé une lettre à Air Mauritius pour demander un remboursement. Le ministère des Sports a également été mis au courant de cette mésaventure.

Où était Constantin Urdas ?

De plus en plus décrié malgré les belles performances qu'il a permis aux haltérophiles mauriciens de faire, le directeur technique national (DTN) Constantin Urdas n'était pas du voyage en Thaïlande pour coacher Ketty Lent. Pourtant, l'une des principales missions du coach roumain est justement d'aider les athlètes mauriciens à briller dans des compétitions nationales et notamment de se qualifier pour les Jeux olympiques. Il a accompagné Ketty Lent depuis plusieurs mois et a supervisé l'athlète durant ses stages. Et au moment où Ketty Lent avait le plus besoin de lui, le technicien n'a pas fait le voyage. Selon une source, il était en congé maladie même si une source souligne qu'il n'a produit aucun certificat médical pour justifier son absence.