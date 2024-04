Afrique: Chine - Polémique sur la ligne d'arrivée du semi-marathon de Pékin

Les images de l'arrivée du semi-marathon de Pékin dimanche 14 avril sont au cœur d'une polémique en Chine. On y voit trois coureurs étrangers (Kényans et Éthiopiens) laisser passer devant eux le champion local He Jie, le vainqueur chinois de l'épreuve. Une enquête a été ouverte.

L'arrivée du semi-marathon de Pékin continue de faire parler les réseaux sociaux chinois, ce lundi matin 15 avril. Humour et circonspection devant ces images diffusées en direct d'une arrivée où les plus en forme semblent attendre le plus fatigué.

Dans la dernière ligne droite avant l'arrivée, He Jie, le marathonien chinois champion d'Asie, âgé de 25 ans, semble marquer le pas. Regards en arrière des coureurs qui le précèdent. Les Kényans Robert Keter et Willy Mnangat et l'Éthiopien Dejene Hailu ralentissent à leur tour et semblent lui faire signe de passer devant. Au final, He Jie a franchi le cordon sous les « Jia You », « allez, allez » du speaker, avec une seconde d'avance : 1 heure, 3 minutes et 44 secondes précisément.

Semi-marathon de Pékin ce dimanche. Sur la ligne d'arrivée, trois coureurs Kenyans et un Chinois, en l'occurrence l'actuel champion du marathon des Jeux d'Asie. C'est pas tous les jours que les autres compétiteurs vous encouragent à passer devant eux. https://t.co/Egcl7G2Cgw-- Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) April 14, 2024

« Lapins de course »

Plié en deux par l'effort sur la ligne d'arrivée, le coureur chinois se voit encore encouragé par ses trois suiveurs peu essoufflés, l'un d'entre eux lui tapotant amicalement sur le dossard dans les images diffusées par la télévision d'État. Que s'est-il passé exactement ? Un journaliste du journal Pangpai a sollicité le bureau des sports de Pékin pour des explications. Il s'avère en effet qu'Xstep, le fabricant de chaussures et organisateur du semi-marathon de Pékin, est aussi le sponsor de He Jie. Les objectifs marketing ont-ils faussé l'épreuve ?

Réponse de l'institution : « Les explications sont en cours de confirmation et de vérification par plusieurs parties. De plus amples informations seront communiquées dès que possible » Une même non-réponse étant fournie simultanément par les organisateurs au site d'information Yuan News : « Nous avons reçu des questions en ligne via la plateforme citoyenne "1234" et des membres de l'organisation devraient s'en occuper par la suite. » Suspens intenable, alors que la polémique continue de courir sur le réseau Weibo. Certains évoquent l'hypothèse de « lapins de course », ces coureurs venant marquer le rythme et stimuler les autres pendant l'épreuve. Mais alors pourquoi portaient-ils un dossard de compétiteurs, se demandent d'autres ?

« Où est le sport dans tout ça ? »

Et puis il y a les sceptiques : « Je cours des marathons depuis des années et je n'ai jamais vu ça ! », dit l'un d'eux. « S'agit-il d'une farce, où est le sport dans tout ça ? », « argent contre honneur, chacun prend ce qu'il a besoin », « c'était censé être le semi-marathon de Pékin, c'est très embarrassant cette histoire », lit-on encore dans les commentaires. Selon les organisateurs cités par les Nouvelles de Pékin, la course a rassemblé un nombre record de préinscriptions. Quelque 20 000 participants étaient sur la ligne de départ dimanche matin, pour un peu plus de 21 kilomètres parcourus entre la place Tianamen au cœur de la capitale et le parc Olympique plus au Nord.

Ce n'est pas la première fois que des doutes s'immiscent dans la course. Participante aperçue sur un vélo, d'autres filmés par les caméras de surveillance en train de couper par des raccourcis en forêt, les compétitions chinoises ont souvent été émaillées de tricheries, rappelle l'AFP.