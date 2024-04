Ile Maurice: Une famille menée en bateau par un faux agent

Le rêve d'une vie meilleure au Canada s'est transformé en cauchemar pour Soodir B., son épouse Swastee et leurs trois enfants, une famille de Paillotte. Ayant entamé les démarches avant la pandémie, ils ont été séduits par les promesses d'aide d'un Mauricien vivant en Angleterre se faisant passer pour un agent de l'immigration. Quatre ans ont passé depuis et la famille a dépensé Rs 1,3 million, vendant même des biens pour financer leurs espoirs d'une vie meilleure. Mais «leur sauveur» s'est volatilisé avec leur argent alors que l'enquête policière piétine.

Le récit commence avec une rencontre fortuite entre l'épouse, employée d'une compagnie privée, et une collègue qui lui ouvre la porte vers un rêve qui s'est transformé en cauchemar. L'histoire de cette famille, qui préfère garder l'anonymat pour préserver leur intimité dans cette période difficile, est celle d'une confiance accordée à une personne se présentant comme un officier de l'immigration britannique, un dénommé I.A.J.

La famille le rencontre pour la première fois au Caudan au début de 2020. Il leur montre des photos et documents prétendant avoir aidé de nombreuses personnes à réussir leurs démarches d'immigration grâce à lui. Convaincue par ces preuves, la famille décide de lui faire confiance et commence à lui remettre de l'argent en plusieurs tranches, atteignant un total de Rs 1,3 M. Cette somme représente le coût des billets d'avion, les frais de visas et l'hébergement pour deux mois au Canada. Cependant, la pandémie de Covid-19 entraîne des restrictions de voyage, empêchant I.A.J de quitter Maurice. Malgré cela, les échanges entre lui et la famille ont continué, avec l'ssurances que les démarches sont toujours en cours mais retardées par la situation sanitaire.

Face à l'absence de progrès concrets et ne voyant rien aboutir, Soodir B. décide d'agir. Il porte plainte au poste de police d'Abercrombie, espérant que les autorités pourraient aider à résoudre la situation. Les assurances de I.A.J vont les calmer momentanément, pensant qu'ils peuvent lui faire confiance et qu'une fois les restrictions sanitaires enlevées, ils pourront partir. *«Il nous avait même envoyé une soi-disant copie de notre visa. Mais ce n'est qu'après que nous avons réalisé que tous les documents étaient truqués. Même les photos des personnes qu'il avait soi-disant aider à immigrer», souligne Swastee.

Tout espoir s'effondre lorsqu'I.A.J quitte le pays le 14 juin 2022, laissant derrière lui un silence assourdissant. Depuis, il n'a plus donné signe de vie et aurait même changé de numéro de téléphone. Les recherches de cette famille, y compris des visites infructueuses chez ses parents à Vallée-Pitot, n'ont rien donné. «Il n'y a aucun moyen de le retracer car tout ce qu'il nous a montré est faux et manipulé. Même ses documents démontrant qu'il est un agent d'immigration sont faux», affirme notre interlocuteur. Ils ont ensuite découvert, avec amertume, que le principal concerné avait manipulé des photos et documents pour se faire passer pour un agent de l'immigration et avait arnaqué bien d'autres personnes en France. «Ces personnes nous ont contactés et envoyé des documents et nous avons compris comme il nous a mené en bateau pendant tout ce temps», affirme Soodir B.

La police n'a pas encore réussi depuis presque deux ans à localiser I.A.J, ni à récupérer les fonds perdus. Pourtant cette famille dit détenir des preuves qu'il était au pays récemment. L'enquête policière laisse planer un sentiment d'injustice et d'impuissance. L'impact sur la famille est dévastateur, car elle a vendu la plupart de ses biens pour financer son projet d'immigration. Malgré leurs efforts pour réaliser leur rêve, ils sont aujourd'hui confrontés à la dure réalité de la tromperie et de la perte financière.

Cette affaire soulève des questions sur la nécessité de vérifications approfondies et de prudence lorsqu'il s'agit de démarches d'immigration et de transactions financières importantes. Elle met en lumière les vulnérabilités des individus désireux de quitter leur pays pour une vie meilleure et souligne l'importance de la vigilance face aux escroqueries. Soodir B. espère que son histoire servira d'avertissement à d'autres et incitera les autorités à intensifier leurs efforts pour mettre fin à de telles pratiques frauduleuses. Nous avons aussi tenté de prendre contact avec I.A.J sur le numéro de téléphone qu'il utilisait pour communiquer avec cette famille, mais en vain.