Vous êtes friands de ces petits fruits rouges ou jaunes ? Ça tombe plutôt bien pour vous. La saison de la cueillette de goyaves de Chine bat son plein et c'est le moment idéal pour les apprécier. Ces fruits délicieux sont surtout prisés pour leur saveur acidulée ou sucrée, et ils sont récoltés dans différentes régions de l'île.

La saison des goyaves de Chine va d'avril à fin juin. Pour les cueillir, il faut se rendre dans les forêts et autres lieux où ces fruits sont abondants, comme les Gorges de la Rivière-Noire, Plaine-Champagne, Grand-Bassin et La Nicolière. Ils peuvent être dégustés de différentes façons : en «konfi», dessert, en confiture, incorporés au rhum pour un punch, en jus de fruit, en sorbet, en glace. Certains amateurs les apprécient même nature avec un peu de sel et piment pour une touche épicée.

Les goyaves de Chine sont également bénéfiques pour la santé, car elles sont riches en vitamine C, en fibres solubles, bonnes pour les intestins, et peuvent contribuer à maintenir un bon taux de cholestérol et à réduire l'hypertension. En plus de ses fruits délicieux, le goyavier est utilisé pour fabriquer des manches d'outils de jardinage en raison de son bois souple et résistant. Cependant, il convient de noter que le goyavier est considéré comme une peste végétale et les autorités chargées de la protection de la biodiversité luttent contre son expansion dans les régions voisines.

Par ailleurs, le jamblon, un autre fruit à savourer durant cette saison, est devenu moins courant sur les étals, mais on peut toujours le trouver chez quelques marchands à la sauvette dans certaines villes. Originaire de l'Inde, ce fruit en forme d'olive prend une couleur mauve à noire lorsqu'il est mûr. Il est réputé pour son goût mais aussi pour ses vertus médicinales.

Riche en vitamines et minéraux, il contient des graines dont la poudre est recommandée pour aider à réguler le taux de sucre dans le sang, stimuler la digestion et lutter contre la dysenterie. Certains chercheurs espèrent même lui découvrir des propriétés anticancéreuses bien que cela reste à confirmer. Moins couramment cultivé à Maurice, le jamelonier l'est à La Réunion, malgré son caractère envahissant. La consommation de jamblons peut laisser la langue violette, mais cela ne devrait pas décourager les amateurs de ce fruit méconnu, qui mérite sans aucun doute sa place dans notre assiette pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Bonne cueillette !