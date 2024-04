Tunisie: Ligue 1 (4e J play-off) - L'USMO arrache le nul à l'EST, le premier concédé par les sang et or

TUNIS — L'US Monastir a arraché l'égalisation in extremis face à l'Espérance de Tunis (1-1), dimanche sur la pelouse de Mustapha Ben Jannet, en clôture de la 4e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Après une première tentative qui a vu la frappe de Rodrigo Rodrigues percuter le poteau de Ben Said (30), les "sang et or" sont parvenus à ouvrir le score par le même joueur brésilien en reprenant une belle passe de Houssem Tka (37e).

Les espérantistes qui ont raté une nouvelle occasion de but en début de seconde mi-temps par l'Algérien Houcem Ghacha, ont mené jusqu'à la 90e minute avant que l'arbitre Amir Ayadi n'ajoute 5 minutes de temps additionnel qui a profité aux usémistes pour égaliser sur une tête de Anène Yacoubi (90+4).

Sil ne change rien à la donne, l'Espérance de Tunis étant toujours leader (13 points), ce nul est le premier concédé par les protégés du Portugais Miguel Cardoso après une série de trois victoires consécutives en play-off et le premier point encaissé par l'équipe depuis son match face au CA Bizertin, disputé le 3 janvier dernier, dans le cadre de la dernière journée de la première phase.

L'US Monastir, quant-à-elle, profite de ce point pour s'emparer de la place de dauphin avec 7 points, à six longueurs du leader, et à un point d'avance sur le Club Africain et l'Etoile du Sahel.

Les résultats

Dimanche 14 avril

Stade de Monastir :

US Monastir 1 Adnène Yacoubi (90+4)

Espérance ST 1 Rodrigo Rodrigues (37)

Samedi 13 avril

Stade de Radès:

C Africain 0

S Tunisien 0

Satde Taieb Mhiri:

CS Sfaxien 0

ES Sahel 0

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 13 4 3 1 0 5 1 +4

2- US Monastir 7 4 0 2 1 2 2 0

3- C Africain 6 4 1 2 1 1 1 0

4- ES Sahel 6 4 0 3 1 1 2 -1

5- S Tunisien 5 4 0 3 1 1 3 -2

6- CS Sfaxien 4 4 0 3 1 0 1 -1