Algérie: Belaabed appelle à intensifier les visites de terrain dans les établissements scolaires

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a appelé les directeurs de l'Education des différentes régions du pays à intensifier les visites sur le terrain dans les établissements scolaires et à s'enquérir de leur bon fonctionnement au cours du 3e et dernier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, indique dimanche un communiqué du ministère.

Lors d'une conférence nationale présidée samedi via visioconférence, en présence de cadres de l'administration centrale, des directeurs de l'éducation et du directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), M. Belaabed a insisté sur la nécessité d'"intensifier les visites sur le terrain dans les établissements scolaires, de s'enquérir de leur bon fonctionnement et des prestations de restauration scolaire", précise le communiqué.

Le ministre a également appelé à "redoubler de vigilance et à s'enquérir de l'état des établissements scolaires dans les régions ayant connu des perturbations météorologiques récemment en coordonnant avec les autorités locales dans les cas nécessitant leur intervention".

Concernant les opérations programmées dans le calendrier administratif du 3e trimestre de l'année scolaire en cours, le ministre a souligné la nécessité de "finaliser toutes les dispositions liées à la préparation des examens scolaires nationaux, en commençant par les centres de déroulement de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour les candidats libres, en veillant à assurer le bon déroulement de l'examen de validation de niveau pour les apprenants inscrits à l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD), outre la préparation de l'examen d'évaluation des acquis du cycle primaire prévu les 12, 13 et 14 mai prochains".

M. Belaabed a également ordonné l'organisation d'un "programme riche selon les thèmes prévus dans la circulaire concernant la célébration de la Journée du savoir, célébrée le 16 avril de chaque année, en assurant une large couverture médiatique de cet événement important".

Le ministre a souligné, par ailleurs, "la nécessité d'assurer un suivi réel de la mise en oeuvre des étapes du mouvement annuel des fonctionnaires selon le calendrier annoncé et une large médiatisation des dates et des délais", conclut le communiqué.