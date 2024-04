Ile Maurice: Vols et violentes corrections se poursuivent

Est-ce le partage des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des voleurs «corrigés» par la foule qui provoque des réactions en chaîne ? Ce qui est sûr, c'est que la vengeance populaire continue et devient de plus en plus violente. Après le vol commis sur un chauffeur de taxi avec couteau sous la gorge (lire aussi p.4), celui perpétré sur une dame commerçante à Grand-Baie et le passage à tabac des délinquants parfois très jeunes, trop jeunes même, deux autres cas ont paru sur les réseaux sociaux, hier.

Deux ados qui tentaient de cambrioler un appartement à Riche-Terre ont été pris à partie par des riverains. On a même vu un homme grimper audacieusement au premier étage pour aller chercher les cambrioleurs qui ne voulaient pas descendre. L'homme qui est allé à leur rencontre a alors précipité le premier cambrioleur de l'étage et ce dernier a atterri au sol, heureusement sur ses pieds. Des cris de douleur ont été entendus et l'on ne sait pas si le voleur a eu la jambe fracturée. Son compagnon (d'arme) qui avait une sorte de gourdin en main, voyant cette chute, a préféré l'échelle pour descendre. La vidéo s'est arrêtée là quand on a entendu des voix alerter de l'arrivée de policiers.

La seconde vidéo montre un voleur de fruit à pain à Quinze-Cantons, Vacoas, recevoir une «leçon» après avoir été pris en flagrant délit. Au début, le planteur de fruit ne paraissait se contenter que d'une correction «légère», si l'on peut dire, en forçant le voleur à manger cru un fruit à pain que ce dernier avait volé. Le voleur, qui semblait attendre l'arrivée de la police avec impatience pour le libérer de ce repas forcé, recrachait des morceaux de ce fruit, se plaignant de la colle qui risquait d'endommager ses intestins. Il tentait aussi d'expliquer qu'il est venu voler sans effraction et suppliait les planteurs de ne pas lui taper dessus. Plus étonnant encore, le voleur ne voulait surtout pas qu'on le filme et que l'on poste la vidéo sur Facebook. À la fin, celui qui le forçait à avaler le fruit cru s'est mis à lancer des coups de poing et de pieds violents au voleur. La vidéo s'est interrompue lorsque l'on a entendu les sirènes de la police.

Une troisième vidéo circule mais provenant cette fois-ci d'une caméra de surveillance à Canot. On peut y voir un jeune voler dans la nuit du 19 mars un casque de moto et une bicyclette d'enfant avant de l'enfourcher pour s'enfuir furtivement. Ce voleur-là n'a pas encore été appréhendé... par les riverains qui le recherchent depuis. À moins que la police lui mette la main dessus avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.