Ile Maurice: Entre rituels et réjouissances

La communauté tamoule célèbre le Varusha Pirappu en ce dimanche 14 avril, marquant le début de l'année 5126 selon le calendrier. Dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de respect des coutumes, les familles se rassemblent très tôt pour débuter cette journée spéciale.

Les maisons sont ornées de kolam, motifs colorés symboliques, éclairées par les kuthuvillakku, lampes traditionnelles destinées à dissiper l'obscurité. Les rituels débutent par un bain purificateur, suivi du port de vêtements neufs et des prières au kovil. Ensuite, la lecture du livre d'astrologie, le Pandjangam, est assurée par les ayas. Les tamouls se consacrent ensuite à la préparation du pachadi (offrande), composé de six différentes saveurs symbolisant les diverses étapes de la vie.

La journée sera ponctuée de moments de partage en famille, avec des déjeuners festifs et des échanges chaleureux de présents. Après le déjeuner, de nombreux Mauriciens assisteront aux célébrations culturelles organisées à travers le pays. L'Indira Gandhi Centre for Indian Culture à Phoenix accueillera notamment le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en tant qu'invité d'honneur. Des spectacles de danse et de chants traditionnels, animés par des artistes locaux, viendront agrémenter l'événement.

Expérience inoubliable

D'autres associations tamoules proposeront également des programmes culturels variés. Parmi les événements prévus, un rallye prendra son départ au Plaza à Rose-Hill à 11 heures, en direction de la plage de Mont-Choisy, suivi d'une représentation artistique mettant en valeur les talents locaux. De même, un autre défilé de voitures quittera Mont-Roches à 10 h 30 pour converger vers la plage de St.-Félix, où le public pourra également apprécier les performances des artistes de l'île.

Dans le domaine musical, la chanteuse de renom Roshini, connue pour son tube Tum Tum, originaire du Tamil Nadu, a récemment séduit les Mauriciens lors d'un concert au Mahatma Gandhi Institute à Moka, orchestré par Yen Kannamma Crew. Un autre rendez-vous musical sera également au programme. Par ailleurs, au-delà de la présence d'artistes internationaux comme Roshini, des talents locaux contribuent également à l'enrichissement de ces festivités. Les membres du Veeramundar Band, un orchestre mauricien de renom dirigé par Raja Veeramundar, sont actuellement à La Réunion pour se produire. Avec plus de dix participations à leur actif à ces célébrations, leur présence sur scène promet un spectacle vibrant et varié, offrant au public réunionnais une expérience musicale inoubliable, allant du classique au jazz en passant par les succès de Hollywood et Bollywood.