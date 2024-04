Ile Maurice: L'affaire «Mentholathum» relancée par la police

Elle refait surface plus de trois ans après. L'affaire El Patron ou «Mentholatum» comme surnommée alors dans le giron hippique, est de nouveau dans l'actualité après que quatre individus, dont l'entraîneur Shirish Narang et Vishal Ramanah - propriétaire du coursier - ont été arrêtés, vendredi, puis relâchés sous caution. Une charge provisoire de «cheating and conspiracy to commit cheating» pèse sur eux.

On croyait le dossier clos, mais l'affaire El Patron n'a pas encore connu d'épilogue. Ceci, après que la police a obtenu le feu vert du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) pour relancer la machine, soit plus de 40 mois après que le Mauritius Turf Club (MTC) a bouclé son enquête, qui avait mené à une lourde amende de Rs 150 000 pour l'entraîneur Shirish Narang et la disqualification pour une année de son assistant d'alors, Selven Govinda.

Pour rappel, des traces de Mentholatum, un produit prohibé «on race day», avaient été décelées dans les narines du coursier El Patron en relation à sa course du 4 juillet 2021. Plusieurs individus avaient été auditionnés par le MTC dans le cadre de cette affaire, qui avait tenu en haleine toute la communauté hippique, avant d'aboutir à des sanctions à l'encontre de Shirish Narang et son assistant-entraîneur Selven Govinda en janvier 2022. De plus, des images des caméras de surveillance, démontrant un possible cas de tampering du cheval en question dans son box avant sa course, avait même fait le tour des réseaux sociaux à cet effet.

Si d'aucuns s'interrogent quant au timing de ces arrestations, soit presque trois ans après les faits, dans les milieux concernés, on explique cependant que la recommandation du bureau du DPP était toujours attendue après que le MTC avait fait part de ses observations à la police des jeux en 2022 après l'achèvement de son enquête. Dans le sillage de ces arrestations, le domicile de l'entraîneur Shirish Narang a été perquisitionné.