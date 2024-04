Ile Maurice: Partenariat exceptionnel entre C Resorts et le Mauricien Louka Pitot

Retrouver son âme d'enfant dans un univers fun, riche en découvertes et en aventures ! C'est dans cette optique que C Resorts a établi un partenariat avec le Mauricien Louka Pitot, faisant du champion de France et d'Europe de kitesurf son nouvel ambassadeur. Cette collaboration représente une étape significative pour la marque qui vise à intégrer l'expérience palpitante du kitesurf à l'ambiance particulière de ses joyaux hôteliers, notamment C Mauritius Palmar et C Rodrigues Mourouk.

«Louka Pitot, connu pour ses performances exceptionnelles dans le domaine du kitesurf, reflète parfaitement l'esprit d'aventure et d'excellence incarné par C Resorts», souligne Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hotels, Resorts & Golf. «Cette collaboration,» ajoute-t-il, «vise à mettre en lumière les expériences vibrantes offertes par les C Resorts, invitant les clients à explorer les magnifiques paysages de Maurice et de Rodrigues. Louka est un kitesurfeur passionné et est doté d'une incroyable capacité à captiver les publics du monde entier». C Mauritius Palmar et C Rodrigues Mourouk, situés dans des cadres exceptionnels, offrent à leurs clients l'expérience ultime du kitesurf, mêlant l'excitation de ce sport d'adrénaline aux panoramas exceptionnels environnants. Louka Pitot, en tant que nouveau visage de la marque, aura pour missions d'interagir avec les clients, de partager son expertise ou encore ses aventures palpitantes tout en contribuant à cultiver un engouement pour ce sport des plus passionnants.

«C'est un privilège d'être associé à C Resorts. La vision de la marque portant sur une expérience client immersive en harmonie avec la beauté naturelle de Maurice et de Rodrigues, correspond parfaitement à la mienne. J'ai hâte de partager ma passion pour le kitesurf et l'océan avec les clients et les adeptes, et de contribuer à mettre en avant ce qui distingue les hôtels de C Resorts dans le monde de l'hospitalité : l'aventure, le fun et des expériences exceptionnelles !», confie Louka Pitot.