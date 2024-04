Congo-Kinshasa: EPST - Lancement des travaux de construction de 10 écoles à Plateau

Le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique (EPST), Tony Mwaba a lancé, depuis quelques jours, les travaux de construction de dix écoles et deux salles polyvalentes dans la province éducationnelle Plateau, dans la commune de la N'sele, à Kinshasa.

Il a indiqué que ce projet concrétise la volonté du chef de l'Etat de garantir la gratuite de l'éducation de base à travers le pays:

« Je me réjouis du site qui a été choisi. Nous sommes dans la province éducationnelle Plateau, une des provinces ou les écoles privées dominent et font la loi. Le choix de ce site avec 10 écoles officielles va nous aider à régler ce problème. Je le dis et je le rappelle, la question de l'éducation, c'est le monopole de l'Etat ».

La représentante-adjointe de l'UNICEF en RDC, Katya Marino a expliqué en quoi va constituer le gros de ce projet :

« Cette année, le programme contribuera à construire 60 salles de classe, deux salles polyvalentes, dix bureaux de directeurs, 80 portes latrines, six points d'eau, pour plus de 10 000 élèves et distribuera à offrir des matériels scolaires à plus de 50 000 élèves ».

Pour sa part, le Directeur Pays de l'Agence coréenne pour le développement (KOICA), Sangchul Kim a indiqué que ce projet de trois ans sera financé à la hauteur de 7,2 millions USD.

Dans cette enveloppe, 6, 5 millions USD viendront de la KOICA et le reste de l'UNICEF.