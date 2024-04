Niger: La célébration de la Journée mondiale de la Santé 2024 au Niger a réuni différents acteurs représentant les ONG, la société civile, des étudiants des écoles de santé et les partenaires autour du thème « Ma santé, mon droit »

communiqué de presse

« La santé est un droit. Veillez sur elle est une obligation. Levons-nous, main dans la main, contrôlons notre alimentation et participons par les dialogues et les actions, les cotisations à l'entretien de nos centres de soins ». Sur cet oeuvre d'un poète, la célébration de la journée mondiale de la Santé a fait tache d'huile au Niger, au centre Mahatma Gandhi de Niamey.

Cette année, la journée mondiale de la Santé met en lumière le thème crucial : "Ma Santé, mon Droit". Cette journée, organisée sous le leadership du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, et appuyée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a sensibilisé le public et les partenaires autour des enjeux de santé publique.

Différentes activités ont eu lieu avant la célébration de ce jour. En effet, le Dr Garba Hakimi, Médecin Colonel-Major, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, a partagé son message télévisuel le 6 avril 2024 pour rappeler la situation sanitaire au Niger et les actions à entreprendre pour que la Santé soit un droit respecté par tous. Pour l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Léopold Ouedraogo, Représentant intérimaire, a partagé les messages de l'OMS dans la soirée de la journée mondiale de la Santé, le 7 avril, au cours d'une émission à la télévision nationale. « Les pays ont l'obligation légale d'élaborer et de mettre en oeuvre des lois et des politiques qui garantissent un accès universel à des services de santé qui soient de qualité et qui s'attaquent aux causes profondes des disparités en matière de santé, notamment la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination » a-t-il précisé au cours de son intervention dans le journal télévisé de la chaine nationale nigérienne.

Ce 12 avril 2024, les acteurs du système de santé représentant les autorités sanitaires, les organisations non gouvernementales, la société civile, les professionnels de la santé, le Système des Nations Unies et d'autres partenaires techniques et financiers, ainsi que les étudiants en médecine et Santé publique, se sont retrouvés autour d'une conviviale cérémonie pour rappeler que la santé est un droit fondamental. A la suite du mot de bienvenue de Monsieur le Gouverneur de Niamey, les participants ont bénéficié de 2 allocutions : celle du Représentant intérimaire de l'OMS et celle du ministre de la Santé publique.

« Dans de nombreux pays, y compris le Niger, des disparités importantes persistent en matière d'accès aux services essentiels de santé. Très souvent, ceux qui sont les plus vulnérables sont également ceux qui ont les difficultés d'accès aux soins de santé essentiel, notamment les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées, les malades chroniques » a rappelé le Dr Garba Hakimi dans son discours. C'était un appel à engagement de tous les acteurs à soutenir les actions du gouvernement dans la promotion de la santé et du bien-être des Nigériens.

En effet, des réformes dans le Système de Santé au Niger ont été entreprises dans l'objectif de rendre la santé accessible à tous. La nouvelle stratégie nationale de Couverture Santé Universelle (CSU), par exemple, facilitera davantage la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Elles auront ainsi la possibilité de se faire soigner et selon leur besoin sans difficulté financière. Le dernier temps de la cérémonie a été la visite des stands d'expositions des acteurs de la Santé présents à la cérémonie. L'activité a démontré la synergie des actions pour un même objectif d'honorer la Santé comme étant un droit. Les participants, issus des agences onusiennes, organisations de la société civile et du secteur privé, ont démontré leur volonté de contribuer au développement socio-sanitaire du pays.

Le thème de cette année, "Ma Santé, mon Droit", souligne l'essentiel : la santé est un droit fondamental de chaque individu, indépendamment de son origine, de son statut socio-économique ou de tout autre facteur. Ainsi, la journée a été l'occasion de mettre en lumière les défis persistants auxquels le Niger est confronté en matière de santé publique, tout en mettant l'accent sur les progrès réalisés et les actions à entreprendre pour garantir un accès équitable aux services de santé pour tous les citoyens.