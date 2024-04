Ile Maurice: Dr Shakil Ameerudden - «Une hausse du taux d'obésité accroît le risque de maladies chroniques»

interview

Le Dr Ameerudden a exercé neuf ans à l'hôpital Victoria. Puis, face à l'augmentation alarmante de l'obésité à Maurice et ses complications potentielles, il a suivi une formation en chirurgie bariatrique sous la direction du professeur Nocca de l'université de Montpellier. Il a réalisé sa première chirurgie à l'hôpital Artemis.

Pouvez-vous nous parler de la chirurgie bariatrique sous coelioscopie que vous avez récemment réalisée ? Quels en sont les objectifs principaux ?

Le patient a bénéficié d'une sleeve gastrectomie associée au traitement d'une hernie hiatale par coelioscopie. Il était atteint d'une obésité sévère concomitante à un diabète de type 2 et à un reflux gastro-oesophagien. Les trois pathologies ont déjà considérablement régressé grâce à cette intervention et pourrait même être en rémission totale prochaine du diabète et des symptômes de reflux. La chirurgie bariatrique par coelioscopie est une procédure minimalement invasive qui aide les patients obèses à perdre du poids.

Pendant l'intervention, des instruments spéciaux sont insérés à travers de petites incisions dans l'abdomen, permettant au chirurgien de traiter l'estomac et les intestins sans recourir à de larges incisions. L'opération vise à réduire la taille de l'estomac pour restreindre la quantité de nourriture qu'un patient peut ingérer.

Comment cette chirurgie est-elle bénéfique au patient ?

En plus d'une perte de poids significative, cette intervention peut contribuer au traitement de maladies associées à l'obésité, telles que le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil et les maladies cardiaques. De plus, la chirurgie bariatrique peut améliorer la qualité de vie des patients en renforçant leur mobilité et en augmentant leur estime de soi.

Quels sont les potentiels changements après l'intervention ?

Après une sleeve gastrectomie, les patients peuvent constater plusieurs changements physiques et psychologiques. La perte de poids significative peut entraîner une amélioration des conditions médicales, une augmentation de leur énergie, une meilleure mobilité et une amélioration de la qualité de leur sommeil. Cependant, certains patients peuvent rencontrer des défis tels que des carences nutritionnelles, des ajustements dans leurs habitudes alimentaires et des modifications de leur image corporelle.

La sleeve gastrectomie peut avoir un impact sur l'estime de soi des patients. Certains peuvent éprouver une plus grande confiance en eux après avoir perdu du poids. Cependant, les changements physiques rapides, l'adaptation à un nouveau mode de vie et la gestion des attentes en perte de poids peuvent entraîner des difficultés émotionnelles. Un soutien psychologique et un suivi médical appropriés sont donc essentiels pour aider les patients à s'adapter aux changements post-opératoires et à maintenir un bien-être global.

Quelle est votre analyse de la situation de l'obésité à Maurice ?

L'obésité constitue un problème de santé publique majeur dans le monde. À Maurice, son incidence est en constante augmentation. Les facteurs qui y contribuent sont multiples : mauvaises habitudes alimentaires, sédentarité, facteurs génétiques, environnementaux et socio-économiques. L'obésité augmente le risque de développer des maladies chroniques et certains cancers. Il est donc crucial de prévenir et de prendre en charge l'obésité en promouvant une alimentation saine, l'activité physique, l'accès aux soins adaptés et en sensibilisant aux risques. En outre, il est essentiel de combattre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes obèses et de promouvoir une approche holistique tenant compte des aspects physiques, émotionnels et sociaux de l'obésité. Avec une approche intégrée et des ressources disponibles, on peut atténuer son impact sur la santé publique et améliorer la qualité de vie des individus affectés.