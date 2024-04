Ile Maurice: Pravind Jugnauth dit «apprécier le discours» de Xavier-Luc Duval

On attendait beaucoup la prise de position du gouvernement sur la construction d'un centre culturel tamoul à l'occasion du Nouvel an tamoul, célébré hier par la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF) au Indira Gandhi Centre for Indian Culture (IGCIC), à Phoenix. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a ainsi annoncé qu'une somme de Rs 50 millions sera investie dans la construction d'un nouveau centre culturel sur un terrain d'une superficie d'un arpent et 41 perches à Côte-d'Or. Le contrat pour le développement du terrain a déjà été alloué.

Auparavant, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui a souligné qu'il avait été averti par le président de la MTTF de ne pas tenir de discours politique, a tenu à dire que toute décision sur le centre culturel reste entre les mains de la communauté tamoule. «Nous les écoutons et nous resterons à leur écoute.» Fait inhabituel : Pravind Jugnauth, qui intervenait juste après, a dit son appréciation du discours de Xavier- Luc Duval, lors de sa Private Noctice Question au Parlement notamment. «Monn aprésié diskour leader lopozision, sa pa vé dir ki éna kitsoz ant nou, mo pa ti koné ki li ti pou dir. Li fer so travay bien et nou osi fer nou travay bien.»

Le président de la MTTF, Coomarah Chengan, a soufflé le chaud et le froid sur la polémique autour du terrain de Côted'Or. «J'ai appris qu'une somme de Rs 100 millions sera investie dans la construction d'un nouveau centre. Moi je suis le porte-parole de la communauté. C'est vous qui devez décider», a-t-il dit à ceux présents hier à Phoenix. Il a aussi fait un appel à revoir la composition des membres du centre culturel tamoul et les subventions de l'État à la fédération des temples tamouls.