Ile Maurice: Boxe - Six pugilistes en quête de podium

Une sélection de six boxeurs a mis le cap, hier, sur l'Afrique du Sud. Fabrice Valérie (-51 kg), Ziggy Agathe (-60 kg), Richarno Colin (-63,5 kg), Jordy Vadamootoo (-67 kg), Merven Clair (-71 kg) et Marcus Amen (-75 kg) participeront à la Mandela African Cup qui se tient cette semaine à Durban. Jean-Georges Pitchamootoo qui agit en tant que chef de délégation et l'assistant- entraîneur Josian Lebon ont aussi pris l'avion hier matin alors que le Directeur Technique National (DTN), Roberto Ibanez Chavez, est toujours en attente de son visa. Si tout se passe bien, le Cubain devrait l'obtenir aujourd'hui.

La Mandela African Boxing Cup, devait avoir lieu du 9 au 14 octobre de l'année initialement. Elle a été renvoyée en raison du report du congrès électif de la Confédération africaine de boxe (AFBC), qui devait coïncider avec le tournoi continental. En tout cas, nos six représentants sont très motivés à l'idée de disputer cette compétition qui réunira les meilleurs boxeurs du continent. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et viseront le podium.

Certes, les meilleures chances mauriciennes reposent sur Richarno Colin chez les moins de 63,5 kg et Merven Clair en moins de 71 kg. Les deux pugilistes sont toujours en quête d'une qualification pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris en France et leur participation à la Mandela African Cup servira de préparation en vue du dernier tournoi de qualification qui aura lieu à Bangkok en Thaïlande du 25 mai au 2 juin.

«Nous avons eu une préparation variée en vue de ce tournoi. Les boxeurs ont eu des entraînements à la plage à Flic en Flac puis sur les pentes de la Citadelle. Nous avons aussi intensifié le travail technique au centre national de boxe. Des boxeurs de la jeune génération ont servi de sparring-partners aux sélectionnés. Je pense qu'ils sont en bonne forme et qu'ils seront en mesure de bien faire en Afrique du Sud. Nos deux meilleurs boxeurs, Richarno Colin et Merven Clair sont de la partie. Jordy Vadamootoo qui se préparait pour les Jeux d'Afrique mais qui n'avait finalement pas fait le déplacement, est désormais prêt. Ziggy Agathe fait partie de l'élite depuis trois ans environ maintenant. Il a remporté l'or aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) l'année dernière et on s'attend à ce qu'il fasse bien. Marcus Amen sera pour la première fois en action à ce niveau de compétition mais c'est un battant. Donc, nous pouvons nous attendre à ce que nos boxeurs décrochent des médailles car ils sont très motivés», indique Roberto Ibanez Chavez.

Les six boxeurs qui défendront le quadricolore en Afrique du Sud ont été médaillés d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar en août de l'année dernière. Ce sont donc des valeurs sûres.

Qui plus est, Fabrice Valérie est sur la montante, lui qui vient de décrocher la médaille de bronze aux 13eᣵ Jeux d'Afrique au Ghana le mois dernier.

Notons que cette première édition de la Mandela African Cup est dotée de $ 500,000 de prize money. Organisée par l'International Boxing Association (IBA), la compétition coïncide avec la célébration par l'Afrique du Sud de 30 ans de liberté et de démocratie depuis les élections historiques du 27 avril 1994.

Ils ont dit...

Richarno Colin:

«Pour moi, cette Mandela Cup sera un bon test avant le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. Ce sera donc plus une compétition de préparation. Pour être au top niveau au tournoi qualificatif en Thaïlande, il est nécessaire de prendre part à des compétitions relevées avant. Physiquement, je me sens bien et techniquement, j'ai le sentiment de progresser. Nous avons aussi effectué beaucoup de travail physique et cela est bénéfique. Nous avons une bonne équipe et je pense que nous réaliserons une bonne performance en Afrique du Sud.»

Merven Clair:

«Je me sens très bien actuellement. La préparation s'est bien passée. Je me suis senti très à l'aise lors des entraînements. Mon objecitf ne change pas.»

«J'ai envie de monter sur la plus haute marche du podium. Il faut dire que depuis que j'évolue dans la catégorie des moins de 71 kg, je ne suis jamais monté sur la plus haute marche du podium au niveau africain. J'ai envie de me retrouver de nouveau au sommet.»

Jordy Vadamootoo:

«Mon objectif, c'est clairement de décrocher la médaille d'or et je vais donne le maximum pour cela. Bien que j'ai entamé l'entraînement un peu tard, je me sens bien. Nous avons bien travaillé. Le Directeur Technique National, Roberto (Ibanez Chavez) et l'entraîneur Josian (Lebon) nous ont bien motivés. Je me sens bien moralement et physiquement. Cela fait un certain temps que je ne participe pas à des compétitions au niveau continental mais je me sens prêt. J'ai grandi.»

Fabrice Valérie:

«Je suis très content d'avoir été sélectionné pour faire partie de l'équipe qui participe à la Mandela Cup. J'ai une responsabilité. Je veux monter sur le podium. La préparation a été intensive et complète. Nos entraîneurs n'ont négligé aucun détail. Nous sommes parés à toutes les situations. Personnellement, j'attends impatiemment le début de la compétition. Je n'ai pas fait beaucoup de compétitions internationales jusqu'ici, j'ai décroché l'or aux JIOI puis une médaille de bronze aux Jeux d'Afrique ou je pense que je pouvais faire mieux. Mais c'est derrière moi désormais et je suis focalisé sur la Mandela Cup et je vise l'or.»