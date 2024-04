Ile Maurice: Para-athlétisme - Noemi Alphonse parmi les 30 000 privilégiés

Le 128e marathon de Boston s'élance aujourd'hui. Si les Kényans Evans Chebet, vainqueur des deux dernières éditions, chez les hommes et sa compatriote Hellen Obiri chez les femmes promettent d'être les têtes d'affiche de cet évènement inscrit au calendrier de l'AbbottWorld Marathon Majors, Maurice verra son quadricolore être représenté par Noemi Alphonse.

Le marathon de Boston est une course pédestre de 42,195 km empruntant chaque année depuis 1897 les routes et rues de Boston, habituellement le troisième lundi d'avril. C'est le plus vieux marathon annuel au monde et ce fut sous le froid américain que Noemi Alphonse avait terminé à la 8e place dans la catégorie handisport l'an dernier. Invitée de nouveau à ce rendez- vous de prestige, la Mauricienne prendra part à cette édition avec un tout nouvel statut.

D'un point de vue personnel, ce marathon représentera une occasion pour la protégée de Jean Marie Bhugeerathee de travailler sur son endurance pendant les 1h30 de course. Sur le plan de vue financier, il n'est pas à négliger qu'une simple participation sur ce marathon peut rapporter gros alors que se classer parmi les 10 premiers promet un joli pactole avec une dotation intéressante pour chaque catégorie.

Comme indiqué plus haut, le marathon de Boston fait partie du World Marathon Majors, une compétition internationale regroupant six marathons majeurs dans le monde, avec ceux de Berlin, Chicago, New York, Londres, et Tokyo depuis 2013. Après le marathon de Paris, dimanche 7 avril, la saison des marathons internationaux emblématiques se poursuit avec celui de Boston. Le plus vieux marathon américain se déroule chaque année, le jour du Patriots' Day, jour férié dans les États du Massachusetts, du Wisconsin et du Maine.

Lors de la journée d'hier, les Mauriciens ont pu assister au départ du 5km à Boston.

La popularité du marathon de Boston ne cesse d'augmenter. Mais seuls 30 000 chanceux ont pu obtenir un dossard pour la course la plus compétitive des World Majors. Cette épreuve est très particulière dans la mesure où l'inscription est soumise à l'obligation de présenter un temps de qualification devant être réalisé lors d'un précédent marathon certifié par l'USATrack & Field ou l'AIMS. À noter également qu'aucun record du monde ne peut y être homologué puisque l'arrivée est située à une altitude moins élevée que celle du départ.

Le départ de ce marathon est la particularité majeure de la course puisqu'il est donné depuis la banlieue, dans le village d'Hopkinton. S'ensuit un parcours en ligne à travers des routes étroites, en pente favorable, qui compense les quelques vallonnements du parcours dont le fameux Heartbreak Hill pour se terminer en plein coeur de Boston.

L'événement attire 500 000 spectateurs chaque année, ce qui en fait l'événement sportif le plus suivi en Nouvelle-Angleterre. Lancée avec un nombre de 18 participants en 1897, la course attire désormais chaque année une moyenne d'environ 30 000 participants. Le record a été atteint lors de la centième édition, en 1996, avec 38 708 participants.

Les différents départs auront lieu de manière échelonnée. Le départ de la marche militaire sera donné à 6h, heure locale (14h heure de Maurice). Suivront, dans l'ordre, les départs de l'épreuve en fauteuil hommes à 9h02 (17h02 à Maurice). Le départ en fauteuil femmes où sera engagée notre représentante se fera à 9h05 (17h05). Le départ des Élites hommes sera donné quant à lui à 9h37 (17h37) tandis que celui des Élites femmes à 9h47 (17h47). Quatre vagues pour les coureurs amateurs s'élanceront consécutivement à partir de 10h (18hrs).